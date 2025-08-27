Ilie Bolojan, întâlnire la Palatul Victoria cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli: România şi SUA colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul strategic

Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întâlnire la Palatul Victoria cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli, el afirmând că România şi SUA colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul strategic, transmite News.ro.

”România şi Statele Unite ale Americii colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul nostru strategic, transformând oportunităţile comune în beneficii reale pentru cetăţenii noştri”, a scris Bolojan într-o postare pe platforma X, despre întâlnirea cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale.