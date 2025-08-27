G4Media.ro
Ilie Bolojan, întâlnire la Palatul Victoria cu trimisul special al preşedintelui Statelor…

ilie bolojan profil
Foto: InquamPhotos / George Călin

Ilie Bolojan, întâlnire la Palatul Victoria cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli: România şi SUA colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul strategic

Premierul Ilie Bolojan a avut, miercuri, o întâlnire la Palatul Victoria cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale, Paolo Zampolli, el afirmând că România şi SUA colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul strategic, transmite News.ro.

”România şi Statele Unite ale Americii colaborează strâns pentru a consolida parteneriatul nostru strategic, transformând oportunităţile comune în beneficii reale pentru cetăţenii noştri”, a scris Bolojan într-o postare pe platforma X, despre întâlnirea cu trimisul special al preşedintelui Statelor Unite ale Americii pentru parteneriate globale.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

