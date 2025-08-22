Ilie Bolojan, în vizită pe şantierul Autostrăzii Moldova, tronsonul Focşani – Bacău: Lucrările se derulează conform graficului / În august 2026 românii ar putea circula pe autostradă între Bucureşti şi Paşcani
Premierul Ilie Bolojan a făcut, vineri, o vizită pe tronsonul Focşani – Bacău al Autostrăzii Moldovei şi a afirmat că lucrările se derulează conform graficului. El a precizat că acest lucru dă încredere că în august 2026 românii vor putea circula pe autostradă între Bucureşti şi Paşcani, transmite News.ro.
Urmărește cele mai noi producții video G4Media
- articolul continuă mai jos -
lie Bolojan a verificat stadiul lucrărilor pe tronsonul Focşani-Bacău, fiind însoţit de ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban şi a avut o discuţie cu antreprenorul român.
”Faptul că lucrările se derulează conform graficului stabilit ne dă încredere că în august 2026 românii vor putea circula rapid şi în siguranţă între Bucureşti şi Paşcani pe această Autostradă.
La nivelul Guvernului ne vom asigura că finanţarea din PNRR, mecanism european prin care susţinem şi această investiţie de anvergură pentru România, va fi direcţionată către proiecte care vor schimba în bine viaţa oamenilor”, a afirmat Ilie Bolojan.
Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media
Donează suma dorită pentru susținerea proiectului G4Media
CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867Deschis la Raiffeisen Bank
Citește și...
Ministrul Educaţiei, despre cumulul pensie-salariu: Aici sunt pe aceeaşi parte a baricadei cu sindicatele / Am început discuţia cu premierul Bolojan / Educaţia a dat ce a trebuit pentru măsurile de criză. E momentul să ne oprim
Bolojan: Guvernul va aproba acordarea de ajutoare pentru zonele afectate de calamităţi din Maramureş, Neamţ şi Suceava
Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.