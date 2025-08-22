G4Media.ro
Ilie Bolojan, în vizită pe şantierul Autostrăzii Moldova, tronsonul Focşani – Bacău:…

Sursa Foto: Facebook/ CNAIR

Ilie Bolojan, în vizită pe şantierul Autostrăzii Moldova, tronsonul Focşani – Bacău: Lucrările se derulează conform graficului / În august 2026 românii ar putea circula pe autostradă între Bucureşti şi Paşcani

Premierul Ilie Bolojan a făcut, vineri, o vizită pe tronsonul Focşani – Bacău al Autostrăzii Moldovei şi a afirmat că lucrările se derulează conform graficului. El a precizat că acest lucru dă încredere că în august 2026 românii vor putea circula pe autostradă între Bucureşti şi Paşcani, transmite News.ro.

lie Bolojan a verificat stadiul lucrărilor pe tronsonul Focşani-Bacău, fiind însoţit de ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban şi a avut o discuţie cu antreprenorul român.

”Faptul că lucrările se derulează conform graficului stabilit ne dă încredere că în august 2026 românii vor putea circula rapid şi în siguranţă între Bucureşti şi Paşcani pe această Autostradă.

La nivelul Guvernului ne vom asigura că finanţarea din PNRR, mecanism european prin care susţinem şi această investiţie de anvergură pentru România, va fi direcţionată către proiecte care vor schimba în bine viaţa oamenilor”, a afirmat Ilie Bolojan.

Tags:
