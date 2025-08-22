Ilie Bolojan, în vizită pe şantierul Autostrăzii Moldova, tronsonul Focşani – Bacău: Lucrările se derulează conform graficului / În august 2026 românii ar putea circula pe autostradă între Bucureşti şi Paşcani

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan a făcut, vineri, o vizită pe tronsonul Focşani – Bacău al Autostrăzii Moldovei şi a afirmat că lucrările se derulează conform graficului. El a precizat că acest lucru dă încredere că în august 2026 românii vor putea circula pe autostradă între Bucureşti şi Paşcani, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

lie Bolojan a verificat stadiul lucrărilor pe tronsonul Focşani-Bacău, fiind însoţit de ministrul Transporturilor şi Infrastructurii, Ciprian Şerban şi a avut o discuţie cu antreprenorul român.

”Faptul că lucrările se derulează conform graficului stabilit ne dă încredere că în august 2026 românii vor putea circula rapid şi în siguranţă între Bucureşti şi Paşcani pe această Autostradă.

La nivelul Guvernului ne vom asigura că finanţarea din PNRR, mecanism european prin care susţinem şi această investiţie de anvergură pentru România, va fi direcţionată către proiecte care vor schimba în bine viaţa oamenilor”, a afirmat Ilie Bolojan.