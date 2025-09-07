Ilie Bolojan, în discursul pe ultima moțiune de cenzură: Ei spun că Guvernul favorizează corporațiile. Total fals. Nu e doar un fake news. E opusul adevărului concret. Noi, de fapt, limităm exportul de profit, impunem deduceri plafonate, digitalizăm colectarea și sprijinim firmele corecte

Premierul Ilie Bolojan a intervenit în cadrul dezbaterii pe cea de-a patra moțiune de cenzură (ultima depusă de parlamentarii opiziției AUR, POT și SOS), intitulată „Opriţi sărăcirea românilor! Tăiaţi de la voi, nu de la ei!”.

În moţiune, parlamentarii AUR, S.O.S România şi POT acuză Cabinetul Bolojan că ”implementează măsuri care nu au fost niciodată prezentate românilor – nici în campania electorală, nici la învestirea Guvernului”.

Premierul Bolojan a spus că a decis să angajeze răspunderea Guvernului pentru domeniul fiscal pentru că România este într-un moment excepțional și că se impune o acțiune imediată. „România nu poate fi repusă pe calea dezvoltării și nu poate evita un colaps de proporții al statului dacă nu face acest efort de reforme profunde”, a spune Bolojan.

Premierul a adăugat că în toată această perioadă a avut și va continua trei direcții de principiu: „să punem ordine în finanțele țării noastre, să asigurăm o bună guvernare și să livrăm respect pentru cetățeni”.

Astăzi nu vorbim despre un simplu set de măsuri fiscale, ci despre viitorul României. Vorbim despre reașezarea țării noastre, morală, economică și socială.

Reformele pe care le propunem aduc mai multă transparență, mai multă ordine și mai multă corectitudine pentru toți românii.

Am decis să angajăm răspunderea Guvernului pe pachetul fiscal pentru că România nu mai are timp. Dacă nu punem ordine acum, statul riscă să intre în colaps.

Reformele propuse nu sunt doar cifre sau tabele. Ele înseamnă transparență, reguli clare și corectitudine pentru toți. Înseamnă respect pentru cetățeni.

România trece printr-un context economic dificil: creștere scăzută în Europa, industrie slabă, exporturi afectate, bariere comerciale noi. Cine se gospodărește mai bine, supraviețuiește. Cine face ordine la el acasă, oferă stabilitate și siguranță cetățenilor. Vă asigur că, dacă luăm decizii corecte și ferme, acum, România va sta în fața țărilor din Europa care încă ezită să se reformeze.

țărilor din Europa care încă ezită să se reformeze. Obiectivele noastre sunt simple:

Să reducem deficitul bugetar la 6% în 2026. Să asigurăm resurse pentru investiții și servicii publice. Să creăm reguli egale pentru firme românești și străine. Să respectăm reguli egale pentru toți cetățenii Și în final, să reașezăm pe principii morale, scara valorilor din România.

În moțiune se spune că Guvernul „favorizează corporațiile”. Total fals. Nu e doar un fake news. E opusul adevărului concret. Noi, de fapt, limităm exportul de profit, impunem deduceri plafonate, digitalizăm colectarea și sprijinim firmele corecte.

Dar un om normal se poate întreba, de ce un grup de oameni care a ajuns totuși în Parlamentul României și are măsura lucrurilor are interes să denatureze, atât de tare, un adevăr ?! Răspunsul pe care eu mi l-am dat este acela că reformele sunt un pericol pentru statutul și beneficiile personale pe care ei înșiși le au.

Dar până la această analiză revin la denaturarea adevărului în moțiunile pe care le-ați ascultat.

În cea pe fiscalitate, de exemplu, se spune că „scad veniturile la buget”. Alt fals. Veniturile cresc, iar banii se întorc în comunități. Impozitul pe proprietate, de exemplu, finanțează investițiile locale – drumuri, școli, spitale.

Se mai spune că „măsurile pedepsesc mediul privat”. Greșit și fals inteționat. Plata cu cardul și contul bancar reduc evaziunea și protejează concurența corectă. Firmele fantomă vor împuțina exact prin măsurile pe care le luăm.

Mai mult, introducem reguli de integritate la ANAF, inclusive body-camere pentru cei care merg în control. Avem măsuri care asigură vânzări transparente pentru bunurile confiscate. Acestea sunt măsuri concrete, nu vorbe.

Stimați colegi, noi propunem ordine și reguli drepte prin aceste reforme, semnatarii moțiunii au ales doar să să respingă orice propunere fără a pune ceva în loc. Această atitudine nu ajută societatea, nu o impinge înainte într-un exercițiu democratic. Este doar zgomot și demagogie. De aceea, vă cer să respingeți moțiunea și să susțineți reformele. România are nevoie de decizii clare și de responsabilitate, nu de populism și blocaje”.