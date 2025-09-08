Ilie Bolojan, mesaj către profesori în prima zi de școală marcată de proteste: Economiile reprezintă cam 10% din bugetul educației / Vom da cifre exacte la o lună de zile

Premierul Ilie Bolojan a declarat luni seara la TVR că economiile realizate prin pachetul doi de măsuri reprezintă cam 10% din bugetul educației. ”Vom da cifre exacte la o lună de zile”, a declarat Bolojan.

În afară de contextul financiar dificil, e un act de responsabilitate să începem școala în așa fel încât să putem oferi copiilor noștri condiții decente de educație. În ce privește nemulțumirile, ele vin în contextul în care pe fondul deficitului bugetar, am fost nevoiți să luăm măsuri de corecție bugetară iar zona de educație a fost zona în care au fost aplicate printre primele. Norma de predare săptămânală a fost majorată cu două ore, de la 18 la 20 de ore săptămânal. A avut efecte avem 230 de mii de posturi în sistemul de învățământ care sunt ocupate de aproximativ 160 de mii de titulari, puțin sub, iar diferența până la 230 de mii sunt 30 de mii la plata cu ora și 40 de mii ocupate de suplinitori. O bună parte din orele din școli sunt predate de suplinitori sau suplimentar la plata cu ora.

Creșterea normei de predare s-a redus probabil la jumătate la plata cu ora, iar spațiul financiar s-a redus. Acesta este adevărul. Norma de 20 de ore de predare este la nivel european. Asta e norma în țări precum Franța sau Spania iar în Germnia se duce la 25 de ore săptămânal. Efectele sunt de a economisi fonduri, pe de altă parte mai mulți dascălli titulari vor preda la clase asta și pe fondul reducerii de degrevări pe care toți inspectorii școlari și toți directorii o aveau. Un inspector trebuia să mai predea două patru ore, prin măsurile adoptate vor trebui să predea cel puțin 10 ore, deci jumătate de normă. Toate aceste măsuri au generat nemulțumiri, eu înțeleg, dar aceste măsuri vin să aibă grijă pentru fiecare resursă.

Nu-mi place să arunc cifre, vom avea o lună de funcționare și atunci cu toate cifrele pe masă asta înseamnă efecte importante. Reprezintă cam 10 la sută din bugetul educației, acesta este impactul. Trebuie să conectăm toate datele să vedem câți suplinitori au mai rămas. Contează vechimea profesorului, vom da cifre exacte la o lună de zile.

Sistemul de învățământ este rezultatul unor ani de zile. Această măsură este de natură să ne plafoneze cheltuielile de salarizare în sistemul de educație iar economiile vor fi direcționate tot pentru educație. Deci banii care se vor economisi din această toamnă vor fi direcționați către finanțarea acestor proiecte, vor rămâne în zona de educație.

Am avut discuții directe cu sindicatele din educație. Ce trebuie să înțelegem este că ce s-a decis este rezultatul unei analize și orice s-ar spune numărul de ore de predare este la nivelul celor din Europa. Efectele vor fi de natură financiară, mai mulți titulari vor fi la clasă în locul suplinitorilor. Erau directori degrevați de predare, 70 la sută dintre ei aveau plata cu ora.

Relația cu Nicușor Dan

Am spus cred că este o relație de respect și de colaborare pe care primul ministru și președintele trebuie să o contruiască în timp, pe anumite zone de reprezentare a României, politică externă, apărare, Consiliul European, pentru a putea obține maxim posibil e nevoie de colaborare, bună înțelegere, ceea ce am încercat să construiesc. Doar în felul acesta putem obține maxim posibil pentru țara noastră.

În ce privește TVA la investirea acestui guvern domnul președinte ne-a solicitat pe cât posibil să nu creștem TVA. Acest lucru a fost o cerință la început. În condițiile în care am aflat care este starea bugetului, am ajuns la concluzia că nu putem evita creșterea TVA. Am luat această decizie și s-a dovedit că a fost o decizie care ne-a permis ca la prima evaluare a Comisiei să ne spună că am făcut ce trebuie. Atunci când ești pus în situații excepționale, noi ne-am împrumutat cu sume foarte mari. Măsurile de corecție erau absolut necesare. Doar dobânzile pe care le plătim depășesc 10 mld de euro, sume foarte mari. Atunci când cheltui mult mai mult decât îți poți permite nu poți printr-o singură măsură să corectezi acest lucru. Nu a fost altă posibilitate.

Observația domnului președinte ref la magistrați a fost legată de o perioadă mai lungă de timp, după discuția la Palatul Cotroceni la care au participat și repprezentații justiției, am venit cu o formulă de tranziție de zece ani, eu consider suficient. Dacă am fi făcut alte modificări după ce am trimis la CSM pentru avizare am fi creat vulnerabilități de constituționalitate. În Parlament nici un parlamentar nu a făcut propuneri de prelungire, proiectul așa cum a fost asumat de guvern, nefiind depusă moțiune de cenzură, el este adoptat și urmează să se pronunțe Curtea.

Haideți să vedem ce va decide CCR, consider că acest proiect respectă aspectele de Constituționalitate. Să așteptăm această decizie.

Despre amințările cu demisia la adresa partenerilor de coaliție

Nu am făcut asta, mi s-a părut cinstit ca atunci când îți asumi o răspundere importante pe baza unui plan să respecți acest plan și să faci tot ce ține de tine să nu treci degeaba printr-un post. Dacă nu se mai îndeplinesc aceste condiții înseamnă să-ți înșeli cetățenii.

Despre declarațiile lui Grindeanu: PSD nu poate guverna cu pistolul la tâmplă