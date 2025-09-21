G4Media.ro
Iga Swiatek, poloneza care a dominat sezoane bune tenisul de câmp feminin.
Iga Swiatek / Sursa foto: MARCO BERTORELLO / AFP / Profimedia

Iga Swiatek, campioană la WTA Seul: Revenire remarcabilă după ce a pierdut primul set cu 6-1

Iga Swiatek este noua campioană a turneului WTA de la Seul, fosta lideră mondială revenind spectaculos în finala cu Ekaterina Alexandrova după ce a pierdut primul set cu 6-1.

Cap de serie numărul unu la întrecerea din Coreea de Sud, Swiatek a cedat clar primul set al finalei, scor 6-1, dar a avut puterea să revină și să se impună în următoarele două manșe, scor 7-6(3), 7-5.

Finala a fost una intensă, cu răsturnări de situații și cu lovituri spectaculoase. Meciul a durat două ore și 46 de minute.

Swiatek va primi din partea organizatorilor un cec în valoare de $164.000 și 500 de puncte în ierarhia WTA de simplu.

De cealaltă parte, Alexandrova va fi recompensată cu $101.000 și 325 de puncte.

