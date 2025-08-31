G4Media.ro
Hamas confirmă moartea lui Mohammed Sinwar, unul dintre liderii săi ucişi de…

Eliminare comandant Hezbollah
Captură X, IDF

Hamas confirmă moartea lui Mohammed Sinwar, unul dintre liderii săi ucişi de Israel

31 Aug

Hamas a confirmat duminică moartea unuia dintre liderii săi, Mohammed Sinwar, la trei luni după ce armata israeliană a anunţat că l-a ucis într-un atac la Khan Yunis, în sudul Fâşiei Gaza, informează agenția AFP, preluată de Agerpres.

Mohammed Sinwar a fost liderul Hamas din Fâşia Gaza şi fratele lui Yahya Sinwar, fostul lider suprem al mişcării islamiste palestiniene, prezentat drept principalul arhitect al atacului fără precedent efectuat pe 7 octombrie 2023 în Israel, care a declanşat războiul din Gaza.

Yahya Sinwar a fost el însuşi ucis în octombrie 2024 de soldaţi israelieni în sudul Fâşiei Gaza.

Mohammed Sinwar a fost „eliminat” pe 13 mai 2025, „în timp ce se ascundea într-un centru subteran de comandă şi control”, a declarat armata israeliană.

Fotografia sa a fost expusă alături de cele ale liderilor politici şi militari ai Hamas ucişi de Israel şi publicate sâmbătă seara de mişcarea palestiniană.

Fotografiile îi includ pe Yahya Sinwar, Ismail Haniyeh, liderul politic al Hamas, Mohammed Deif, comandantul şef al aripii armate a mişcării, Brigăzile al-Qassam, şi doi membri ai consiliului militar, Bassem Issa şi Raed Thabet. Toţi sunt prezentaţi ca „membri martiri ai Consiliului Militar”.

Două surse Hamas au indicat că Mohammed Sinwar a preluat funcţia de şef al Consiliului Militar al Brigăzilor al-Qassam după asasinarea lui Mohammed Deif.

Pe 8 iunie, armata israeliană a declarat că a identificat trupul lui Mohammed Sinwar, „localizat în tunelul subteran de sub Spitalul European din Khan Yunis”.

Atacul Hamas din 7 octombrie 2023 a dus la moartea a 1.219 persoane de partea israeliană, majoritatea civili, potrivit unui bilanţ al AFP bazat pe date oficiale. Dintre cele 251 de persoane răpite în acea zi, 47 sunt încă în Gaza, dintre care 25 au fost declarate moarte de armata israeliană.

Campania de represalii israeliană a lăsat cel puţin 63.025 de morţi în Gaza, majoritatea civili, conform Ministerului Sănătăţii al Hamas.

