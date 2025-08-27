Haaland schimbă numele de pe spatele tricoului său la echipa naţională a Norvegiei / Va fi „Braut Haaland”, pentru a integra și numele mamei sale
Erling Haaland a decis să includă numele de familie al mamei sale pe tricoul său de la echipa naţională a Norvegiei, pe care va scrie de acum înainte „Braut Haaland”, transmite News.ro.
„Braut Haaland”. Acesta este acum numele pe care Erling Haaland îl va purta pe spatele tricoului său la echipa naţională a Norvegiei, în locul numelui „Haaland” pe care îl purta până acum, relatează Daily Mail. Jucătorul echipei Manchester City a luat această decizie pentru a include numele de familie al mamei sale, „Braut”, conform obiceiurilor din Norvegia.
Dacă tatăl internaţionalului norvegian (43 de selecţii, 42 de goluri), Alf-Inge Haaland, a avut o carieră profesională bogată, evoluând în special la Sky Blues între 2000 şi 2003, mama lui Erling a fost, de asemenea, o sportivă de înalt nivel, fiind o heptatlonistă renumită în anii 1990.
Haaland va purta acest tricou pentru prima dată în următorul meci, un amical al Norvegiei împotriva Finlandei, la 4 septembrie. Nu se ştie încă dacă el va schimba şi numele inscripţionat pe tricoul său de la Manchester City.
