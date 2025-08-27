G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Haaland schimbă numele de pe spatele tricoului său la echipa naţională a…

erling haaland
sursa foto: Facebook/ Erling Haaland

Haaland schimbă numele de pe spatele tricoului său la echipa naţională a Norvegiei / Va fi „Braut Haaland”, pentru a integra și numele mamei sale

Articole27 Aug 0 comentarii

Erling Haaland a decis să includă numele de familie al mamei sale pe tricoul său de la echipa naţională a Norvegiei, pe care va scrie de acum înainte „Braut Haaland”, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Braut Haaland”. Acesta este acum numele pe care Erling Haaland îl va purta pe spatele tricoului său la echipa naţională a Norvegiei, în locul numelui „Haaland” pe care îl purta până acum, relatează Daily Mail. Jucătorul echipei Manchester City a luat această decizie pentru a include numele de familie al mamei sale, „Braut”, conform obiceiurilor din Norvegia.

Dacă tatăl internaţionalului norvegian (43 de selecţii, 42 de goluri), Alf-Inge Haaland, a avut o carieră profesională bogată, evoluând în special la Sky Blues între 2000 şi 2003, mama lui Erling a fost, de asemenea, o sportivă de înalt nivel, fiind o heptatlonistă renumită în anii 1990.

Haaland va purta acest tricou pentru prima dată în următorul meci, un amical al Norvegiei împotriva Finlandei, la 4 septembrie. Nu se ştie încă dacă el va schimba şi numele inscripţionat pe tricoul său de la Manchester City.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Sporting Lieşti şi CS Sănătatea Servicii Publice Cluj, echipa din Liga 3, calificate în grupele Cupei României / Rezultatele din play-off

Articole27 Aug • 98 vizualizări
0 comentarii

Cupa României la fotbal: UTA Arad a învins Steaua, scor 2-0, şi s-a calificat în faza grupelor

Articole, Sportz26 Aug • 247 vizualizări
0 comentarii

Trump: ”Eu nu sunt un dictator”, deşi multor americani ”le-ar plăcea să aibă un dictator” / ”Sunt un om dotat cu mult bun simţ şi inteligent”

Articole26 Aug • 757 vizualizări
3 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.