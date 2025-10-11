Fost ministru al Energiei: Întoarcerea la cărbune este „o iluzie periculoasă”. Românii trebuie să ştie că energia din cărbune este mai scumpă decât orice altă sursă

Europarlamentul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, afirmă că discuţia despre întoarcerea României la producţia de energie cu cărbune este ”o tentaţie firească, dar şi o iluzie periculoasă”. ”Cărbunele nu dispare peste noapte, dar viitorul energetic e altul – mai curat, mai eficient, mai sigur”, a transmis Popescu, transmite News.ro.

”De fiecare dată când se vorbeşte despre preţurile la energie sau despre siguranţa sistemului energetic, apar voci care spun că România ar trebui să se întoarcă la cărbune. E o tentaţie firească, dar şi o iluzie periculoasă. CE Oltenia, Valea Jiului şi Mintia au fost mult timp exemple de ineficienţă şi pierderi”, a scris pe Facebook, fostul ministru al Energiei Virgil Popescu.

Acesta afirmă că ”astăzi vorbim despre investiţii-record în zonele respective, despre modernizare şi o tranziţie controlată spre gaz şi regenerabile”, proiecte demarate în timpul mandatului său de ministru al Energiei.

”Cărbunele nu dispare peste noapte, dar viitorul energetic e altul – mai curat, mai eficient, mai sigur. E timpul să discutăm despre fapte, nu despre nostalgii!”, a mai transmis europarlamentarul PNL.

Recent, tot într-o postare pe Facebook, Virgil Popescu nota că România nu îşi mai poate permite, pe termen lung, să producă energie electrică din cărbune pentru că facturile românilor ar exploda şi preciza că viitorul României e în hidro, nuclear, gaz şi regenerabile.

”Românii trebuie să ştie că energia din cărbune este mai scumpă decât orice altă sursă. Să ne uităm la cifre: un megawatt din lignit costă circa 800 de lei, iar din huilă chiar şi 2.200 de lei megawattul. În schimb, pe piaţa angro energia costă între 400 şi 600 de lei megawattul. Dacă producem mai mult cu cărbune, tragem tot preţul pieţei în sus şi explodează toate facturile, atât pentru consumul casnic, cât şi pentru cel industrial”, spunea europarlamentarul PNL.