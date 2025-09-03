Guvernul francez se pregăteşte să restrângă asistenţa medicală gratuită pentru imigranţii ilegali

Guvernul francez a pregătit două proiecte de decrete pentru a restrânge Ajutorul Medical de Stat (SMA), care permite imigranţilor ilegali accesul liber la o gamă largă de servicii medicale, informează miercuri agenția de știri EFE, citată de Agerpres.

„Este o măsură de bun simţ”, a explicat premierul Francois Bayrou într-un interviu acordat postului BFMTV.

El a explicat că este o măsură care face parte din ajustările pe care le-a pregătit pentru a aborda situaţia dificilă a finanţelor publice şi, în special, proiectul său de buget pentru 2026, care îşi propune să realizeze economii de aproape 44 de miliarde de euro. De altfel, acest proiect este cel care a motivat votul de încredere pe care Bayrou l-a cerut pentru planul său de austeritate bugetară, vot pe care riscă să-l piardă şi astfel să fie forţat să demisioneze după numai nouă luni de mandat.

În interviul cu BFMTV, Bayrou a insistat că, din moment ce „francezilor li se cere să facă un efort”, este „normal” ca şi străinii care locuiesc ilegal în Franţa să participe.

Printre altele, el a menţionat că paleta de servicii acoperite de Securitatea Socială la care imigranţii fără acte ar putea avea acces includea şi centre balneare, deşi nu a furnizat nicio cifră cu privire la numărul de persoane care au beneficiat de aceste servicii.

Potrivit unor informaţii ajunse în presă, principalele restricţii din proiectele de decrete se referă la acordarea de beneficii non-urgente care, pentru adulţi, vor fi condiţionate de o prezenţă în Franţa de cel puţin nouă luni.

Aceste beneficii includ şedinţe de fizioterapie, ochelari, aparate auditive, proteze dentare şi transport medical pentru îngrijiri non-urgente.

În opinia prim-secretarului Partidului Socialist (PS), Olivier Faure, în spatele acestor proiecte de decrete se ascund „semnale de complicitate faţă de extrema dreaptă” cu ajutorul cărora Bayrou încearcă să „îşi salveze capul cu orice preţ”.

Prim-ministrul francez a recunoscut că a discutat această problemă luni, când i-a primit pe liderii Adunării Naţionale (RN), Marine Le Pen şi Jordan Bardella, dar „nu numai cu ei”.

RN, care a anunţat deja că va vota luni împotriva lui Bayrou, îl critică pe premierul centrist pentru conţinutul reducerilor sale bugetare şi propune măsuri alternative, între care reducerea fondurilor publice pentru imigranţi cu câteva miliarde de euro şi reducerea contribuţiei Franţei la bugetul Uniunii Europene.