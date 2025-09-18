Guvernul a prorogat termenul de trecere de la sistemul Revisal la platforma Regis Online până la 31 decembrie 2025 pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăţi / În prezent, doar 23% dintre firme au trecut la noul sistem

Guvernul a prorogat, joi, termenul de trecere de la sistemul Revisal la platforma Regis Online până la 31 decembrie 2025 pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăţi, purtătorul de cuvânt al Executivului, Ioana Dogioiu, arătând că în prezent, doar 23% dintre firme au trecut la noul sistem, transmite News.ro.

”Guvernul a aprobat astăzi prorogarea termenului de trecere de la sistemul Revisal la platforma Regis Online până la 31 decembrie 2025 pentru a veni în sprijinul angajatorilor care întâmpină dificultăţi în procesul de migrare”, a anunţat Ioana Dogioiu, după şedinţa de guvern. Ea a precizat că în prezent, doar 23% dintre firme au reuşit să finalizeze tranzacţia iar menţinerea termenului iniţial până la 30 septembrie 2025 ar fi generat un risc major de blocaj operaţional şi posibile sancţiuni aplicate a angajatorilor.

”Deci, dintr-un motiv tehnic, a fost amânat până la finalul anului”, a completat Dogioiu. ”Am decis să prelungim termenul pentru înrolarea în REGES-ONLINE până la sfârşitul anului, pentru ca niciun angajator să nu fie pus în situaţia de a primi sancţiuni. Cred că rolul statului este să ofere sprijin şi soluţii, nu bariere. De aceea, această perioadă suplimentară este un semn de respect faţă de mediul de afaceri şi faţă de cei care creează locuri de muncă. Am urmărit, am ascultat şi am răspuns îngrijorărilor. Însă, îndemn toţi angajatorii să facă demersurile necesare ca până la sfârşitul anului să se înscrie în noua platformă. REGES-ONLINE nu este un instrument perfect, dar este unul util şi modern pentru toţi angajatorii, iar tranziţia trebuie să fie una firească şi echilibrată”, a declarat Petre-Florin Manole, ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, potrivit unui comunicat oficial.

Ministerul precizează că în prezent, doar 23% dintre firme au reuşit să finalizeze tranziţia, iar menţinerea termenului iniţial, până la 30 septembrie 2025, ar fi generat un risc major de blocaj operaţional, cu potenţiale sancţiuni aplicate angajatorilor care nu au avut acces complet la resursele tehnice sau suportul necesar. Drept urmare, s-a dispus prorogarea, până la data de 31 decembrie 2025, a termenului de 6 luni prevăzut de art. 11 alin. (1) şi (2) din HG nr. 295/2025 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor – REGES-ONLINE, respectiv: •termenul în care angajatorii trebuie să se înregistreze în platforma REGES-ONLINE; •termenul în care angajatorii trebuie să completeze şi să transmită toate elementele contractelor individuale de muncă active, care nu se regăsesc deja în sistemul informatic prevăzut de HG nr. 905/2017.

”Această măsură nu reprezintă o amânare a responsabilităţii, ci un gest de responsabilitate administrativă, menit să ofere un cadru realist şi echitabil pentru conformare. Toţi angajatorii sunt invitaţi să finalizeze înrolarea în REGES Online până la sfârşitul acestui an, având în vedere că termenul limită stabilit nu va mai fi prelungit. Ne dorim ca REGES-Online să devină un instrument eficient, accesibil şi stabil pentru toţi utilizatorii săi”, subliniază ministerul. Ministrul Muncii mai spune că trecerea la REGES-ONLINE nu presupune mutarea, de către angajator, a bazelor de date existente, aceasta fiind deja realizată în sistem.

Angajatorii trebuie doar să îşi creeze cont în platformă, proces simplificat şi rapid, care asigură accesul direct la toate funcţionalităţile necesare. REGES-ONLINE oferă numeroase beneficii: administrarea digitală a contractelor de muncă şi acces permanent la istoricul acestora; raportarea în timp real şi actualizare automată a aplicaţiei; accesul securizat prin certificat digital calificat sau ROeID; integrarea cu sistemele informatice interne de resurse umane, fără proceduri suplimentare de transfer al datelor. Platforma este disponibilă direct din browser, fără instalare locală, accesând https://reges.inspectiamuncii.ro/., mai spune ministerul. Autentificarea în registru se poate realiza fie cu cont creat pe platforma RoEID, fie cu semnătură digitală confirmată la ANAF.

Pentru îndrumare privind modalitatea de autentificare dar şi pentru a sprijini angajatorii în cunoaşterea funcţionalităţilor noului sistem, recomandăm accesarea linkul-ui de mai jos, pentru vizualizare tutoriale: https://www.youtube.com/playlist. Facem apel către angajatori, să se înregistreze fără întârziere în REGES-ONLINE, pentru a evita aglomerarea la finalul perioadei de tranziţie şi pentru a beneficia în cel mai scurt timp de avantajele digitalizării. Utilizarea REGES-ONLINE simplifică activitatea angajatorilor, creşte transparenţa şi oferă o gestionare modernă şi sigură a relaţiilor de muncă.