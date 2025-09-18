G4Media.ro
Sursa foto: Facebook / Forţele Aeriene Române

Piloţi bulgari de avioane MiG-29 şi români de F-16 au efectuat un exerciţiu comun de poliţie aeriană

18 Sep

Echipaje bulgare ale avioanelor MiG-29 de la baza aeriană 3 Graf Ignatievo şi piloţi de avioane F-16 din forţele aeriene române au efectuat un exerciţiu comun de poliţie aeriană, a anunţat miercuri Ministerul Apărării bulgar, potrivit BTA, preluată de Agerpres.

Echipajele au finalizat cu succes toate procedurile referitoare la controlul spaţiului aerian, în cadrul exerciţiului aerian Blue Bridge 2025.

Pregătirea comună a implicat simularea transferului şi interceptării unui ”avion intrus” ce a trecut frontiera aeriană între Bulgaria şi România. Acest rol a fost jucat de un avion militar de transport C-27J Spartan de la baza aeriană 16 din Sofia, ceea ce a provocat un răspuns din partea avioanelor de vânătoare coordonate de centrul aerian de comandă.

Avioane de vânătoare din ambele ţări au fost ridicate de la sol pentru a executa misiuni esenţiale, printre care interceptarea, identificarea vizuală, escortarea intrusului, transferul între forţele aeriene şi forţarea avionului intrus să aterizeze la o bază aeriană desemnată.

Exerciţiul Blue Bridge este o pregătire comună anuală între forţele aeriene din Bulgaria şi Romania, menită să consolideze cooperarea operaţională şi coordonarea în supravegherea transfrontalieră a spaţiului aerian şi în misiunile de poliţie aeriană, a adăugat Ministerul Apărării bulgar.

Într-un interviu televizat recent, ministrul apărării bulgar Atanas Zaprianov a declarat că Bulgaria a adoptat măsuri în vederea intensificării supravegherii părţii de nord-est a spaţiului său aerian, adăugând că este deja în desfăşurare o manevră a forţelor şi activelor, ca urmare a unei decizii a şefului Statului major al armatei bulgare.

