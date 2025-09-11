Guvernul a aprobat strategia de dezvoltare a infrastructurii la aeroportul Băneasa / Prevede dezvoltarea unui nou terminal, construirea unui hangar pentru aviaţia generală şi asigurarea unei capacităţi de procesare de minimum 800 de pasageri/oră de vârf

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Guvernul a aprobat, în şedinţa de joi, Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa ”Aurel Vlaicu” 2025-2035. Strategia prevede dezvoltarea unui nou terminal, construirea unui hangar dedicat aviaţiei generale şi asigurarea unei capacităţi de procesare de minimum 800 de pasageri/oră de vârf, faţă de 600 în prezent, precum şi modernizarea suprafeţei de mişcare a aeroportului, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

”La propunerea Ministerului Transporturilor şi Infrastructurii, Guvernul României a aprobat, în şedinţa de joi, 11 septembrie 2025, Programul strategic de dezvoltare a infrastructurii aeroportuare la Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa – Aurel Vlaicu 2025 – 2035”, anunţă Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB), care administrează aeroportul.

Programul strategic prevede: creşterea capacităţii operaţionale a aeroportului prin reorganizarea terminalului de pasageri (asigurarea unei capacităţi de procesare de minimum 800 de pasageri/oră de vârf); dezvoltarea unui nou terminal de procesare pasageri, cu facilităţile necesare, cu o capacitate de minim 800 de pasageri/oră de vârf şi amenajarea terenului adiacent, în proximitatea terminalului existent la est de acesta, care să aibă acces la platformă; la pistă, platforme şi sistemul de căi de rulare; modernizarea suprafeţei de mişcare AIBB-AV.

În prezent, terminalul existent permite procesarea unui total de 600 pasageri/oră de vârf, în conformitate cu standardele IATA, repartizaţi astfel: 200 pasageri pe fluxul de plecări (160 non-Schengen, 40 Schengen) şi 400 pasageri pe fluxul de sosiri (200 Schengen, 200 non-Schengen).

Prin reorganizarea terminalului existent, se echilibrează capacităţile de procesare între fluxurile de plecări şi sosiri, în vederea asigurării unui nivel de servicii ridicat şi a unei utilizări eficiente a infrastructurii. Capacităţile vizate în urma acestei reorganizări sunt de 200 pasageri/oră pentru plecări Schengen, 200 pasageri/oră pentru plecări non-Schengen, 200 pasageri/oră pentru sosiri Schengen şi 200 pasageri/oră pentru sosiri non-Schengen.

Dezvoltarea unui nou terminal împreună cu infrastructura suport aferentă – căi de acces, parcare publică şi zone tehnice – va asigura o capacitate suplimentară de procesare estimată la minim 800 pasageri/oră de vârf.

”Vor fi analizate soluţii de dezvoltare a noului terminal în perimetrul aeroportului sau prin preluarea unor imobile din apropierea acestuia, prin achiziţionare sau expropriere în condiţiile legii”, mai arată compania.

Platformele sunt zonele de operaţiuni aeriene unde se desfăşoară activităţile de manevrare şi parcare a aeronavelor, de îmbarcare, debarcare, precum şi alte servicii de handling, iar sistemul de căi de rulare aferent platformelor permite manevrarea aeronavelor pe platformă şi în poziţiile de parcare.

Platforma existentă (zona de operaţiuni aeriene unde se desfăşoară activităţile de manevrare şi parcare a aeronavelor, de îmbarcare, debarcare, precum şi alte servicii de handling) va intra într-un proces de reparaţie capitală, iar platformele noi vor fi planificate în relaţie cu facilităţile noi create (terminale, spaţii de hangarare, zone tehnice etc), dar şi cu sistemul de căi de rulare, în vederea asigurării unor niveluri maxime de eficienţă şi siguranţă.

În acelaşi timp, pentru buna funcţionare a aeroportului şi pentru maximizarea capacităţilor operaţionale, se va dezvolta infrastructura adiacentă şi facilităţile de hangarare şi întreţinere aeronave pentru aviaţie generală.

Pentru construirea unui hangar dedicat aviaţiei generale, vor fi analizate mai multe souluţii, inclusiv posibilitatea preluării unor imobile din apropierea aeroportului.

În cadrul proiectelor de dezvoltare se va ţine cont de un program de măsuri privind reducerea impactului de zgomot asupra comunităţii din imediata vecinătate a aeroportului, dă asigurări CNAB.

Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzute în Programul strategic se realizează din surse proprii ale beneficiarului, credite bancare, fonduri publice obţinute în condiţiile legii şi alte surse legal constituite, pe bază de documentaţii tehnico-economice aprobate conform legislaţiei în vigoare, cu respectarea reglementărilor în domeniul ajutorului de stat.