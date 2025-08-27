G4Media.ro
Grindeanu, despre întâlnirea cu Nicuşor Dan: A avut o discuţie doar cu…

Nicușor Dan cu Sorin Grindeanu si Lia Olguta Vasilescu consultari Palatul Cotroceni
Foto: Inquam Photos / George Călin

Grindeanu, despre întâlnirea cu Nicuşor Dan: A avut o discuţie doar cu mine şi cu domnul Bolojan / Despre activitatea președintelui: ”A fost ok. În această perioadă chiar a fost cât se poate de în regulă”

27 Aug

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că preşedintele Nicuşor Dan a venit la şedinţa de marţi a coaliţiei, marţi, dar a avut o discuţie doar cu el şi cu liderul PNL, Ilie Bolojan. Grindeanu a evitat să spună ce au vorbit şi a adăugat că şi ceilalţi doi participanţi la întâlnire au evitat să dezvolte subiectul. ”E o chestiune care cred că e bine să rămână într-o formă din aceasta, să spunem, de dialog politic după câteva săptămâni în care nu ne-am văzut şi de luarea pulsului din partea domnului preşedinte, interes vis-a-vis de ceea înseamnă pachetul 2”, a arătat Grindeanu, transmite News.ro.





Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la Digi 24, ce mai face preşedintele României.

”L-am văzut ieri (marţi – n.r.), nu e un secret, ştiţi cu toţii. Am înţeles de la dânsul că şi-a întrerupt concediul să vină la reuniunea diplomaţiei, fiind cu familia pe litoralul românesc. Şi probabil de săptămâna viitoare va începe activitatea obişnuită”, a afirmat Grindeanu.

El a fost întrebat dacă se poate spune că atrage preşedinţii la Guvern, având în vedere că, atunci când Grindeanu era premier, Klaus Iohannis a venit într-o şedinţă de Guvern.

”Acum era şi alt prim-ministru, aveam o şedinţă de coaliţie, care ar fi trebuit să închidă măsurile din pachetul 2. Şi am fost anunţaţi că preşedintele doreşte să vină. A venit, dar a avut o discuţie doar cu mine şi cu domnul Bolojan”, a explicat preşedintele interimar al PSD.

Întrebat dacă poate spune ce au discutat, Grindeanu a răspuns: ”Nu cred că e corect. Am văzut că şi ceilalţi doi participanţi au evitat să dezvolte. E o chestiune care cred că e bine să rămână într-o formă din aceasta, să spunem, de dialog politic după câteva săptămâni în care nu ne-am văzut şi de luarea pulsului din partea domnului preşedinte, interes vis-a-vis de ceea înseamnă pachetul 2”.

Liderul PSD a mai fost întrebat despre relaţia pe care o are cu Nicuşor Dan.

”Eu am mai spus acest lucru când dânsul a ocupat această funcţie la Cotroceni, eu am preluat interimar această funcţie de preşedinte la PSD, relaţiile au fost cât se poate de corecte. N-am absolut nimic ce să reproşez. Dânsul a dorit din acea perioadă, de la începutul mandatului, şi a contribuit activ la formarea acestei coaliţii, ceea e lucru bun. După care periodic au fost întâlniri lucrative, constructive”, a explicat Grindeanu.

El a fost întrebat dacă şi-ar dori ca Nicuşor Dan să fie mai prezent sau mai absent din spaţiul public.

”A fost ok. În această perioadă chiar a fost cât se poate de în regulă”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

27 Aug
27 Aug
27 Aug
4 comentarii

  1. Vad ca N. Dan, Bolojan si Grindean sunt foarte secretosi, hotarasc in spatele usilor inchise soarta romanilor, pe care ii considera prea pro.sti ca sa le dea explicatii.
    PS. Am aflat totusi, pe surse, ca la intalnirea de ieri N. Dan a luat apararea pensionarilor speciali din justitie, care s-au plans ca mor de foame daca iau pensii de „doar” 5.000 de euro…

    • E firesc. 30.000 de euro/ luna ia directorul Transgaz, 100.000 euro e prima de pensionare la Romsilva. Nu mai vorbesc de Transelecttica,Hidroelectrica, ASF, Ancom, ANRE etc.Daca ai școala iei maxim 5000 euro.

    • Iar specialii care cumulează pensia cu salariul iau și mai mult. De aia chiar nu avem nevoie, ca nu intrăm în contact cu ei. Dar de magistrați bine plătiți avem nevoie cu siguranță. Ca să nu ne ducem noi cu plicul

  2. Cand spune PSD ca Nicusor este un presedinte ok si in regula….. ceva este dubios si pute.

