Grindeanu, despre întâlnirea cu Nicuşor Dan: A avut o discuţie doar cu mine şi cu domnul Bolojan / Despre activitatea președintelui: ”A fost ok. În această perioadă chiar a fost cât se poate de în regulă”

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a afirmat că preşedintele Nicuşor Dan a venit la şedinţa de marţi a coaliţiei, marţi, dar a avut o discuţie doar cu el şi cu liderul PNL, Ilie Bolojan. Grindeanu a evitat să spună ce au vorbit şi a adăugat că şi ceilalţi doi participanţi la întâlnire au evitat să dezvolte subiectul. ”E o chestiune care cred că e bine să rămână într-o formă din aceasta, să spunem, de dialog politic după câteva săptămâni în care nu ne-am văzut şi de luarea pulsului din partea domnului preşedinte, interes vis-a-vis de ceea înseamnă pachetul 2”, a arătat Grindeanu, transmite News.ro.

Sorin Grindeanu a fost întrebat, miercuri, la Digi 24, ce mai face preşedintele României.

”L-am văzut ieri (marţi – n.r.), nu e un secret, ştiţi cu toţii. Am înţeles de la dânsul că şi-a întrerupt concediul să vină la reuniunea diplomaţiei, fiind cu familia pe litoralul românesc. Şi probabil de săptămâna viitoare va începe activitatea obişnuită”, a afirmat Grindeanu.

El a fost întrebat dacă se poate spune că atrage preşedinţii la Guvern, având în vedere că, atunci când Grindeanu era premier, Klaus Iohannis a venit într-o şedinţă de Guvern.

”Acum era şi alt prim-ministru, aveam o şedinţă de coaliţie, care ar fi trebuit să închidă măsurile din pachetul 2. Şi am fost anunţaţi că preşedintele doreşte să vină. A venit, dar a avut o discuţie doar cu mine şi cu domnul Bolojan”, a explicat preşedintele interimar al PSD.

Întrebat dacă poate spune ce au discutat, Grindeanu a răspuns: ”Nu cred că e corect. Am văzut că şi ceilalţi doi participanţi au evitat să dezvolte. E o chestiune care cred că e bine să rămână într-o formă din aceasta, să spunem, de dialog politic după câteva săptămâni în care nu ne-am văzut şi de luarea pulsului din partea domnului preşedinte, interes vis-a-vis de ceea înseamnă pachetul 2”.

Liderul PSD a mai fost întrebat despre relaţia pe care o are cu Nicuşor Dan.

”Eu am mai spus acest lucru când dânsul a ocupat această funcţie la Cotroceni, eu am preluat interimar această funcţie de preşedinte la PSD, relaţiile au fost cât se poate de corecte. N-am absolut nimic ce să reproşez. Dânsul a dorit din acea perioadă, de la începutul mandatului, şi a contribuit activ la formarea acestei coaliţii, ceea e lucru bun. După care periodic au fost întâlniri lucrative, constructive”, a explicat Grindeanu.

El a fost întrebat dacă şi-ar dori ca Nicuşor Dan să fie mai prezent sau mai absent din spaţiul public.

”A fost ok. În această perioadă chiar a fost cât se poate de în regulă”, a adăugat Sorin Grindeanu.