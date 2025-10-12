Declarația zilei, după ce l-a învins pe Ronnie O’Sullivan: „Sunt unul dintre cei mai slabi la capitolul tehnică”

Gary Wilson este omul zilei în snooker, el eliminându-l în sferturile Xi’an Grand Prix pe legendarul Ronnie O’Sullivan. După ce a făcut unul dintre meciurile carierei, jucătorul în vârstă de 40 de ani a făcut o mărturisire sinceră: „sunt unul dintre cei mai slabi din circuit la capitolul tehnică”.

Drumul lui Ronnie către trofeul de la Xi’an Grand Prix a fost întrerupt de Gary Wilson. Nu mulți s-ar fi gândit la o victorie a englezului, în condițiile în care acesta era condus cu 7-1 în meciurile directe de O’Sullivan.

După victoria de răsunet contra lui Ronnie, scor 5-2, Gary a explicat tactica aleasă pentru a-l învinge pe unul dintre cei mai buni jucători de snooker din istorie.

„Trebuie să-i arăți că ești gata să joci. Împotriva lui Ronnie, poți observa că încearcă să se uite la semne. Încearcă să-și dea seama dacă te simți bine sau dacă te simți rău.

Dacă îți asumi riscuri sau nu. Dacă ești reținut. El se hrănește din asta. Trebuie să încerci să blochezi asta din capul tău.

Sunt unul dintre cei mai slabi din circuit la capitolul tehnică, dar dacă mă simt confortabil și fac ceea ce vreau să fac, atunci încrederea vine.

Simt că pot juca orice lovitură și pot să înving pe oricine din lume. Cam așa a fost săptămâna aceasta. M-am simțit destul de bine.

Încerc să mă bucur de acest sezon. Încerc să mă bucur să joc și să lovesc bilele. Dacă pot continua să fac asta, atunci nu sunt prea dezamăgit dacă pierd”, a spus Wilson, citat de Eurosport.

Semifinale

Gary Wilson – Shaun Murphy

Mark Williams – Daniel Wells

Turneul chinez are loc în perioada 7-13 octombrie. În România, competiția poate fi urmărită în direct pe canalele Eurosport.

Premii Xi’an Grand Prix 2025

Câștigător: £177.000

Finalist: £76.000

Semifinale: £34.500

Sferturi de finală: £22.350

Optimi: £14.000

Șaisprezecimi: £9.400

Turul întâi: £5.350

Cel mai mare break: £5.000.

Cum se joacă la Xi’an