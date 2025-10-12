G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Bucureștenii sunt invitați la Noaptea Sinagogilor Deschise sâmbăta viitoare

Comunitatea evreiasca, Templul Coral, comemorare victime Holocaust
Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Bucureștenii sunt invitați la Noaptea Sinagogilor Deschise sâmbăta viitoare

Articole12 Oct 0 comentarii

Trei sinagogi bucureştene – Templul Coral, Templul Unirea Sfântă, Sinagoga Yeshua Tova – vor putea fi vizitate sâmbătă, 18 octombrie, în intervalul 20:00-00:00, în Capitală, în cadrul evenimentului Noaptea Sinagogilor Deschise, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook a Centrului Comunitar Evreiesc, evenimentul prilejuieşte cunoaşterea tradiţiilor, a sărbătorilor, a istoriei şi culturii evreieşti, prin proiecţii de filme, organizarea unor recitaluri de muzică şi dans tradiţionale, vernisarea unor expoziţii.

„Noaptea Sinagogilor Deschise: Tradiţii şi sărbători evreieşti; Muzică, dans, teatru, film, expoziţii; Descoperă Tora – cartea sfântă a poporului evreu; Istorii evreieşti bucureştene; Havdala: binecuvântări evreieşti pentru o săptămână bună; Preparate tradiţionale şi degustare de vinuri; Colţul copiilor”, precizează sursa citată.

Evenimentul, cu acces liber, se va desfăşura cu respectarea unor măsuri de siguranţă. „Vă rugăm să evitaţi bagajele voluminoase şi rucsacuri!”, precizează organizatorii.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.