Bucureștenii sunt invitați la Noaptea Sinagogilor Deschise sâmbăta viitoare

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Trei sinagogi bucureştene – Templul Coral, Templul Unirea Sfântă, Sinagoga Yeshua Tova – vor putea fi vizitate sâmbătă, 18 octombrie, în intervalul 20:00-00:00, în Capitală, în cadrul evenimentului Noaptea Sinagogilor Deschise, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook a Centrului Comunitar Evreiesc, evenimentul prilejuieşte cunoaşterea tradiţiilor, a sărbătorilor, a istoriei şi culturii evreieşti, prin proiecţii de filme, organizarea unor recitaluri de muzică şi dans tradiţionale, vernisarea unor expoziţii.

„Noaptea Sinagogilor Deschise: Tradiţii şi sărbători evreieşti; Muzică, dans, teatru, film, expoziţii; Descoperă Tora – cartea sfântă a poporului evreu; Istorii evreieşti bucureştene; Havdala: binecuvântări evreieşti pentru o săptămână bună; Preparate tradiţionale şi degustare de vinuri; Colţul copiilor”, precizează sursa citată.

Evenimentul, cu acces liber, se va desfăşura cu respectarea unor măsuri de siguranţă. „Vă rugăm să evitaţi bagajele voluminoase şi rucsacuri!”, precizează organizatorii.