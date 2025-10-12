Bucureștenii sunt invitați la Noaptea Sinagogilor Deschise sâmbăta viitoare
Trei sinagogi bucureştene – Templul Coral, Templul Unirea Sfântă, Sinagoga Yeshua Tova – vor putea fi vizitate sâmbătă, 18 octombrie, în intervalul 20:00-00:00, în Capitală, în cadrul evenimentului Noaptea Sinagogilor Deschise, transmite Agerpres.
Potrivit unui comunicat postat pe pagina de Facebook a Centrului Comunitar Evreiesc, evenimentul prilejuieşte cunoaşterea tradiţiilor, a sărbătorilor, a istoriei şi culturii evreieşti, prin proiecţii de filme, organizarea unor recitaluri de muzică şi dans tradiţionale, vernisarea unor expoziţii.
„Noaptea Sinagogilor Deschise: Tradiţii şi sărbători evreieşti; Muzică, dans, teatru, film, expoziţii; Descoperă Tora – cartea sfântă a poporului evreu; Istorii evreieşti bucureştene; Havdala: binecuvântări evreieşti pentru o săptămână bună; Preparate tradiţionale şi degustare de vinuri; Colţul copiilor”, precizează sursa citată.
Evenimentul, cu acces liber, se va desfăşura cu respectarea unor măsuri de siguranţă. „Vă rugăm să evitaţi bagajele voluminoase şi rucsacuri!”, precizează organizatorii.
