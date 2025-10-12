G4Media.ro
Învinsă pe propriul teren de Albania, Serbia a rămas fără selecționer

Dragan Stojkovic și-a dat demisia din funcția de selecționer al Serbiei după o înfrângere cu Albania pe propriul teren.
Dragan Stojkovic / Sursa foto: captură YouTube

Învinsă pe propriul teren de Albania, Serbia a rămas fără selecționer

Sportz12 Oct • 337 vizualizări 0 comentarii

Naționala de fotbal a Serbiei a rămas fără selecționer după ce a pierdut meciul jucat pe propriul teren, scor 0-1, contra Albaniei. După înfrângerea din duelul contând pentru preliminariile CM 2026 de fotbal, Dragan Stojkovic și-a prezentat demisia.

Dragan Stojkovic și-a dat demisia din funcția de selecționer al Serbiei

„Această înfrângere nu ar fi trebuit să se producă şi îmi asum responsabilitatea pentru asta. Sunt aici pentru a face faţă consecinţelor”, a spus Dragan Stojkovic după eșecul neașteptat cu Albania.

„Rezultatul este cu adevărat prost, nu mă așteptam la asta”, a transmis fostul internațional sârb.

„Nu voi merge în Andorra pentru a conduce echipa la următorul meci de calificare”, a clarificat Dragan situația sa de la echipa națională a Serbiei.

În vârstă de 60 de ani, Stojkovic se afla în funcția de selecționer al Serbiei din 2021.

În acest moment, naționala Serbiei se află pe locul 3 în Grupa K a calificărilor pentru CM 2026 de fotbal, în urma Angliei și a Albaniei.

Grupa K, clasament

1 Anglia 15 puncte
2 Albania 11
3 Serbia 7
4 Letonia 5
6 Andorra 1.

