Învinsă pe propriul teren de Albania, Serbia a rămas fără selecționer

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Naționala de fotbal a Serbiei a rămas fără selecționer după ce a pierdut meciul jucat pe propriul teren, scor 0-1, contra Albaniei. După înfrângerea din duelul contând pentru preliminariile CM 2026 de fotbal, Dragan Stojkovic și-a prezentat demisia.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Dragan Stojkovic și-a dat demisia din funcția de selecționer al Serbiei

„Această înfrângere nu ar fi trebuit să se producă şi îmi asum responsabilitatea pentru asta. Sunt aici pentru a face faţă consecinţelor”, a spus Dragan Stojkovic după eșecul neașteptat cu Albania.

„Rezultatul este cu adevărat prost, nu mă așteptam la asta”, a transmis fostul internațional sârb.

„Nu voi merge în Andorra pentru a conduce echipa la următorul meci de calificare”, a clarificat Dragan situația sa de la echipa națională a Serbiei.

În vârstă de 60 de ani, Stojkovic se afla în funcția de selecționer al Serbiei din 2021.

În acest moment, naționala Serbiei se află pe locul 3 în Grupa K a calificărilor pentru CM 2026 de fotbal, în urma Angliei și a Albaniei.

Grupa K, clasament

1 Anglia 15 puncte

2 Albania 11

3 Serbia 7

4 Letonia 5

6 Andorra 1.