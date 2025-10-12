Învinsă pe propriul teren de Albania, Serbia a rămas fără selecționer
Naționala de fotbal a Serbiei a rămas fără selecționer după ce a pierdut meciul jucat pe propriul teren, scor 0-1, contra Albaniei. După înfrângerea din duelul contând pentru preliminariile CM 2026 de fotbal, Dragan Stojkovic și-a prezentat demisia.
Dragan Stojkovic și-a dat demisia din funcția de selecționer al Serbiei
„Această înfrângere nu ar fi trebuit să se producă şi îmi asum responsabilitatea pentru asta. Sunt aici pentru a face faţă consecinţelor”, a spus Dragan Stojkovic după eșecul neașteptat cu Albania.
„Rezultatul este cu adevărat prost, nu mă așteptam la asta”, a transmis fostul internațional sârb.
„Nu voi merge în Andorra pentru a conduce echipa la următorul meci de calificare”, a clarificat Dragan situația sa de la echipa națională a Serbiei.
În vârstă de 60 de ani, Stojkovic se afla în funcția de selecționer al Serbiei din 2021.
În acest moment, naționala Serbiei se află pe locul 3 în Grupa K a calificărilor pentru CM 2026 de fotbal, în urma Angliei și a Albaniei.
Grupa K, clasament
1 Anglia 15 puncte
2 Albania 11
3 Serbia 7
4 Letonia 5
6 Andorra 1.
#UPDATE
Kraj: Dragan Stojković nije više selektor Srbije!https://t.co/GmCxoywda0
— TV N1 Beograd (@n1srbija) October 11, 2025
