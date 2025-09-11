G4Media.ro
Grindeanu: Asasinarea lui Charlie Kirk este un act abominabil. Nu trebuie să…

Sorin Grindeanu declaratii PSD dupa consultarile de la Cotroceni
Sursa foto: captură ecran

Grindeanu: Asasinarea lui Charlie Kirk este un act abominabil. Nu trebuie să tolerăm niciodată ura, iar ideologia nu trebuie să justifice niciodată cruzimea

Articole11 Sep 2 comentarii

Președintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a transmis, joi, într-o postare pe X, că „asasinarea lui Charlie Kirk este un act abominabil” și a subliniat că „nu trebuie să tolerăm niciodată ura, iar ideologia nu trebuie să justifice niciodată cruzimea”.

„Asasinarea lui Charlie Kirk este un act abominabil. Nu trebuie să tolerăm niciodată ura, iar ideologia nu trebuie să justifice niciodată cruzimea. Rugăciuni pentru familia sa”, a scris Grindeanu pe X.

Poliția americană a confirmat pentru BBC că s-a tras un foc de armă la un eveniment al activistului conservator american Charlie Kirk (31 de ani), în campusul Universității Utah Valley din Orem, Utah. Kirk, un aliat al lui Trump, conducea grupul conservator de studenți Turning Point USA. Charlie Kirk a fost împușcat în gât, potrivit unui reprezentant al Turning Point USA. „A fost împușcat în gât. Se află la spital. Situația nu arată bine”, a declarat Marina Minas, directorul de marketing, pentru CBS News, partenerul american al BBC. Președintele american Donald Trump a anunțat ulterior că Charlie Kirk a murit. Detalii aici.

2 comentarii

  1. da da .. si cu NORDIS ce facem? se mai plimba cu avionul PSD?
    sau se transforma in hAUR? si na .. trebuie condamnarea sa fie facuta la unison …

  2. Auzi la Grindeanu! L-a apucat grija de extremistii altora!!! Sau se gandeste la extremistii nostrii cu care ar vrea sa faca alianta?????

