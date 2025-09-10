UPDATE Activistul conservator Charlie Kirk, aliatul lui Trump, împușcat în gât la un eveniment universitar în Utah

Poliția americană a confirmat pentru BBC că s-a tras un foc de armă la un eveniment al activistului conservator american Charlie Kirk, în campusul Universității Utah Valley din Orem, Utah. Kirk, un aliat al lui Trump, conduce grupul conservator de studenți Turning Point USA. Charlie Kirk a fost împușcat în gât, potrivit unui reprezentant al Turning Point USA. „A fost împușcat în gât. Se află la spital. Situația nu arată bine”, a declarat Marina Minas, directorul de marketing, pentru CBS News, partenerul american al BBC.

„Putem confirma că Charlie Kirk a fost împușcat. Se află în spital și ne rugăm pentru el în acest moment”, a declarat Aubrey Laitsch, director de relații publice al Turning Point USA, într-un comunicat.

UPDATE 23:14

Cu câteva secunde înainte de a fi împușcat, Kirk vorbea despre violența cu arme de foc.

În videoclipurile care circulă pe rețelele de socializare, Charlie Kirk poate fi văzut stând într-un foișor alb, adresându-se unei mulțimi adunate la un eveniment la Universitatea Utah Valley.

Pe cort este scris „The American Comeback Tour” – numele turneului său actual de conferințe.

Într-un videoclip, se poate auzi un membru al publicului întrebându-l pe Kirk despre împușcăturile în masă din America: „Știi câți trăgători în masă au fost în America în ultimii 10 ani?”

Ținând un microfon, Kirk răspunde: „Cu sau fără a adăuga violența bandelor?”

Se aude un foc de armă puternic, iar Kirk pare să se retragă brusc pe scaun.

Știrea inițială

„Un singur foc de armă a fost tras asupra lui Charlie Kirk, iar suspectul se află în arest, potrivit declarației universității”, a transmis și Universitatea Utah Valley.

Charlie Kirk este un comentator conservator și gazdă de podcast cu milioane de urmăritori.

Este cunoscut mai ales ca fondator al „Turning Point USA”, o organizație non-profit care urmărește să promoveze ideile conservatoare în rândul studenților din campusurile americane. Are 5,2 milioane de urmăritori pe X și 7,3 milioane de urmăritori pe TikTok.

Charlie Kirk este unul dintre cei mai influenți conservatori din Statele Unite ale Americii în prezent, un loial susținător al lui Donald Trump, care și-a construit o audiență uriașă prin organizația sa „Turning Point”, prezentă în sute de campusuri universitare din întreaga țară.

Kirk și grupul său de tineri conservatori inundă zona prin intermediul rețelelor sociale și al podcasturilor, iar capacitatea sa de a atrage mulțimile i-a conferit un rol cheie în mișcarea MAGA a lui Donald Trump.

Turning Point a investit atât bani, cât și oameni în statele indecise, în timpul alegerilor prezidențiale din SUA de anul trecut.

El a vorbit la convențiile republicane, iar anul trecut Donald Trump i-a răsplătit favoarea ținând un discurs important la o conferință Turning Point în Arizona.

Religia creștină evanghelică și familia lui Kirk (este căsătorit cu o fostă Miss Arizona, cu care are doi copii), sunt în centrul politicii sale, iar el este văzut atât ca viitorul activismului conservator, cât și ca o figură extrem de polarizantă.

Vicepreședintele SUA, JD Vance, a reacționat la această știre de ultimă oră: „Rugați-vă pentru Charlie Kirk, un tip cu adevărat bun și un tată tânăr”.

Știre în curs de actualizare