Greenwashing: Shein reacționează după ce a fost amendat cu un milion de euro în Italia

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Publicitate ecologică înșelătoare? Autoritatea italiană pentru concurență a amendat Shein. Vânzătorul online se arată înțelegător și susține că a făcut deja corecturi pe site-ul său, relatează Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

După ce a fost sancționat cu o amendă de un milion de euro de către autoritatea italiană pentru concurență, gigantul asiatic al comerțului online cu prețuri mici, Shein, adoptă o atitudine conciliantă. Compania a declarat că a „luat imediat toate măsurile necesare pentru a răspunde criticilor formulate”.

Autoritatea a acuzat compania Infinite Styles Services Co Ltd, responsabilă de operațiunile Shein în Europa, de greenwashing, adică publicitate ecologică înșelătoare, și a aplicat amenda corespunzătoare.

Potrivit autorității italiene, brandul, cunoscut pentru moda sa „rapidă” și „ultra-rapidă”, a folosit pe site-ul italian o comunicare înșelătoare în legătură cu caracteristicile ecologice ale produselor sale. Declarațiile au fost vagi, generale și înșelătoare, a constatat instituția luni.

Shein a anunțat că a întărit procesele interne de verificare și a „îmbunătățit” site-ul „pentru a se asigura că toate afirmațiile ecologice sunt clare, specifice și conforme cu reglementările în vigoare”.

Autoritatea atrage atenția că secțiunea #SHEINTHEKNOW conținea afirmații legate de reciclabilitatea produselor care s-au dovedit a fi false sau cel puțin înșelătoare. Colecția „evoluSHEIN by Design” a fost și ea vizată, fiind promovată cu referiri la fibre „verzi”, fără a fi menționate beneficii concrete pentru mediu.

Acest tip de promovare poate crea impresia greșită că produsele sunt în întregime ecologice și reciclabile, ceea ce nu este cazul. Mai mult, nu se menționează faptul că linia respectivă reprezintă doar o mică parte din producția totală.

Declarațiile privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră cu 25% până în 2030 și atingerea neutralității climatice până în 2050 sunt considerate, de asemenea, vagi și contradictorii de către autoritate. Mai mult, emisiile din anii 2023 și 2024 au crescut în loc să scadă