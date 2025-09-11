GRAFICE Câți adolescenți de 16 ani din România spun că fumează, consumă alcool sau droguri / Rezultatele unui amplu studiu realizat în 37 de țări europene

Un studiu realizat în 37 de țări europene în anul 2024 și la care au participat peste 113.000 de tineri de 16 ani arată că, în Europa, consumul de alcool, tutun și canabis în rândul adolescenților a scăzut în ultimii ani. Totuși, proporția adolescenților din România care fumează sau consumă alcool se situează peste media europeană, în timp ce consumul de canabis și alte droguri este sub media europeană.

Observatorul francez al drogurilor şi toxicomaniilor (OFDT) a prezentat joi rezultatele studiului. Proiectul european de anchetă în școli privind consumul de alcool și alte droguri (ESPAD) este realizat în mediul școlar la fiecare patru ani începând din 1995. Cea de-a noua ediție s-a desfășurat în primul trimestru al anului 2024 în 37 de țări europene, pe un eșantion de 113.882 de tineri în vârstă de 16 ani.

Ce a constatat raportul pe scurt:

TUTUN: se observă scăderi semnificative în majoritatea țărilor. În schimb, din 2019, programul ESPAD observă consumul de țigări electronice în rândul tinerilor de 16 ani. În 2024, experimentarea acestora este deja bine integrată în peisajul consumului adolescenților europeni.

europeni.

ALCOOL: în ciuda nivelurilor de consum în scădere lentă și constantă, nivelurile rămân ridicate, în special cu prevalențe importante de consum ocazional de alcool în cursul lunii, de peste 30% în aproape jumătate din țări.

CANABIS: rămâne cel mai consumat drog în țările europene, însă cu niveluri de consum în scădere în rândul adolescenților.

ALTE DROGURI: experimentarea de alte droguri ilegale (cocaină pulbere, crack, MDMA/ecstasy, ketamină, heroină, amfetamină, metamfetamină, LSD sau alte halucinogene) nu este neglijabilă. Astfel, în jumătate din țări, între 5% și 10% dintre tinerii de 16 ani au experimentat cel puțin unul dintre aceste droguri.

Câți adolescenți de 16 ani din România consumă alcool, tutun sau droguri? Unde ne situăm pe harta Europei?

Chiar dacă față de raportul precedent, publicat în anul 2020, se constată și în România scăderea consumului de alcool, tutun și canabis, adolescenții de 16 ani din țara noastră consumă într-o porporție importantă alcool, tutun și țigări electronice, peste media europeană.

Consumul de țigări ocazional și zilnic

Totodată, peste 53% din adolescenții de 16 ani din România au experimentat țigări electronice, ceea ce plasează România pe locul 7 din cele 37 de țări analizate.

Consumul de alcool experimental și excesiv

Consumul de canabis experimental și frecvent

Încercarea altor droguri

Raportul integral poate fi consultat aici.