BREAKING Giorgio Armani a murit. Legendarul designer italian avea 91 de ani

Celebrul creator de modă Giorgio Armani, considerat un simbol al eleganței italiene, a încetat din viață la vârsta de 91 de ani, transmite BBC.

Armani a redefinit stilul contemporan prin costumele sale pentru bărbați și femei, devenind un reper al rafinamentului și simplității. De-a lungul carierei, brandul său s-a extins dincolo de modă, ajungând să includă muzică, sport și chiar lanțuri de hoteluri de lux.

Dincolo de imaginea de vizionar al modei, Armani a fost și un om de afaceri respectat. Compania sa a generat anual venituri de peste 2 miliarde de lire sterline, consolidându-și locul în elita industriei globale.

Moștenirea sa rămâne una dintre cele mai puternice din lumea modei internaționale.

Născut la Piacenza, Italia, și format inițial în medicină, Armani și-a descoperit pasiunea pentru modă în anii ’60, lucrând ca vitrinier și designer pentru casele de lux. În 1975 și-a lansat propria companie, care avea să devină un imperiu global.

Armani a schimbat pentru totdeauna modul în care erau privite costumele masculine și feminine. A introdus linii fluide, materiale ușoare și o estetică minimalistă, punând accent pe confort fără a sacrifica eleganța.

Costumele Armani au devenit uniforme ale succesului pentru manageri, actori și politicieni, definind imaginea profesională a unei generații.

A îmbrăcat staruri de cinema pe covorul roșu și a contribuit la crearea unor imagini iconice în filme precum American Gigolo cu Richard Gere.

Armani nu a rămas doar la haine. Brandul său s-a extins în parfumuri, accesorii, sport (sponsorizând echipe și sportivi), muzică și chiar hoteluri de lux, transformându-se într-un stil de viață complet.

Cu venituri anuale de peste 2,3 miliarde de euro, compania Armani a fost un model de business independent, rar în lumea modei dominată de mari conglomerate.

