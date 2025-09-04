Mircea Abrudean, președintele Senatului, s-a întâlnit cu reprezentantul SUA la București

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, s-a întâlnit joi la Senat cu însărcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei SUA, Michael Dickerson, și a declarat că întărirea parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite reprezintă o prioritate.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„Am primit astăzi la Senat vizita domnului Michael Dickerson, însărcinat cu afaceri ad interim al Ambasadei SUA. Întărirea parteneriatului strategic dintre România şi Statele Unite reprezintă o prioritate. Avem nevoie să continuăm cooperarea în domeniul apărării şi securităţii şi să sprijinim relaţiile bilaterale în efortul comun de promovare a valorilor culturale şi democratice”, a scris Abrudean într-o postare pe rețelele sociale.

El a vorbit și despre amenințările din partea Rusiei, dar și despre libertatea de exprimare.

”În contextul provocărilor de securitate din regiune şi la nivel global este foarte important să fim conştienţi de ameninţările hibride şi să protejăm libertatea de exprimare a cetăţenilor”, a spus el.

Șeful Senatului a adăugat că „SUA încurajează măsurile de reformă din România pentru a sprijini un mediu de afaceri stabil şi previzibil”.

Mircea Abrudean se numără printre numele luate în calcul pentru șefia SRI, fiind sprijinit de PNL, după cum a scris G4Media încă de săptămâna trecută. Președintele Nicușor Dan i-a propus pe avocatul Gabriel Zbârcea și diplomatul Marius Lazurca pentru șefia SRI și SIE într-o întâlnire cu Sorin Grindeanu și Ilie Bolojan, potrivit informațiilor G4Media.