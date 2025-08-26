Președintele Senatului: Nu e cazul să avem furnizori de energie care fentează. Suntem de acord ca situaţia să ajungă în CSAT

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat marţi că nu este normal ca furnizori de energie să încerce „să fenteze” în vreun fel măsurile Guvernului de sprijinire a consumatorilor vulnerabili, adăugând că o astfel de situaţie ar trebui să ajungă pe masa CSAT şi să se măsuri imediate, transmite Agerpres.

El consideră drept corectă abordarea preşedintelui PSD, Sorin Grindeanu, referitoare la faptul că anumite companii nu transmit acum facturile la energie pentru a prinde TVA-ul mărit, context în care îi va cere explicaţii ministrului de resort.

„Este o abordare corectă ceea ce spunea domnul Grindeanu. Orice măsură, propunere de măsură se discută înainte în coaliţie. Sigur că situaţia este inacceptabilă şi cred că şi Ministerul Energiei şi ANRE trebuie să intervină aici. Nu este normal să avem astfel de situaţii. În măsura în care Guvernul a încercat să sprijine categoriile vulnerabile de consumatori cu acel sprijin care a intrat în vigoare deja, nu cred că e cazul să avem companii furnizoare de energie care să încerce să fenteze în vreun fel încercarea Guvernului de a sprijini consumatorii vulnerabili. În măsura în care se va discuta în coaliţie, cu siguranţă că suntem de acord ca situaţia să ajungă pe masa CSAT-ului şi măsurile trebuie luate imediat. Aici nu cred că există niciun divergenţă”, a declarat Abrudean, la B1 TV.

Întrebat dacă este vorba despre o metodă prin care s-a încercat luarea abuzivă a unor bani în plus de la români înainte de termen, el a spus că, „cu siguranţă, nu este o încercare a statului de a face astfel de lucruri, pentru că statul este cel care încearcă să sprijine consumatorii vulnerabili”.

„Câtă vreme, repet, Guvernul a încercat să sprijine consumatorii vulnerabili, adică pe cei care chiar au nevoie de ajutor şi nu se pot descurca cu facturile la energie, nu cred că putem spune că ar fi morală o astfel de măsură, care, până la urmă, ar duce la îngreunarea sarcinii acelor oameni, care oricum se descurcă foarte greu”, a transmis preşedintele Senatului.

Preşedintele interimar al PSD, Sorin Grindeanu, a declarat luni că se aşteaptă ca, săptămâna viitoare, coaliţia de guvernare să poarte o discuţie „aplicată” pe tema energiei, urmând ca ministrul de resort, Bogdan Ivan, să prezinte public măsurile necesare pentru corectarea „anumitor excese”.

El a anunţat că, după discuţia din coaliţie, ministrul Bogdan Ivan va ieşi public pentru a explica măsurile propuse.

„Pe energie mă aştept săptămâna aceasta să avem o discuţie aplicată şi, după ce depăşim discuţia din coaliţie, Bogdan Ivan, actualul ministru, să iasă să explice măsurile pe care le vede pentru a corecta anumite excese. De exemplu, mi se pare absolut scandalos ca anumite companii să nu factureze acum, să dea facturile la energie. De ce? Pentru că vor să prindă TVA-ul. I-am cerut astăzi ministrului Energiei ca cei care au făcut aceste chestiuni să plătească şi să găsească pârghii prin care să-i facă răspunzători, pentru că asta este. Nu românii sunt vinovaţi de aceste lucruri. (…) Noi am încercat să respectăm regulile în această coaliţie. Dacă avem politici publice pe care vrem să le acceptăm la nivelul tuturor partidelor, ne luăm acceptul prima oară în coaliţie, după care le dezbatem public. E şi cazul energiei, a fost şi cazul sănătăţii, a fost şi cazul – dacă vreţi – propunerilor care au venit dinspre zona de muncă”, a explicat Grindeanu.