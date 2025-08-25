Președintele Senatului: Este posibil să avem angajarea răspunderii Guvernului pe pachetul doi de măsuri, la finalul săptămânii

G4Media.ro
Președintele Senatului: Este posibil să avem angajarea răspunderii Guvernului pe pachetul doi…

Ilie Bolojan asumarea răspunderii Parlament
Sursa foto: Inquam Photos / George Călin

Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, consideră că, în funcţie de cum se vor derula negocierile din şedinţa coaliţiei, este posibil ca Guvernul să-şi asume răspunderea pe pachetul doi de măsuri în cursul acestei săptămâni, transmite Agerpres.

„În Parlament e posibil să avem angajarea răspunderii, pe finalul săptămânii, în funcţie de evoluţia discuţiilor din coaliţie. Astăzi va avea loc o şedinţă a coaliţiei, aşa cum a fost deja anunţat. E îmbucurător că s-a reluat dialogul. Dialog între preşedinţii de partide a existat şi în toată această perioadă, e bine că se reiau şi şedinţele coaliţiei în formatul clasic, pentru a se pune de acord ultimele clarificări pe pachetul doi de măsuri, în aşa fel încât Guvernul să aprobe acest pachet în şedinţă, în această săptămână – să sperăm, spre finalul săptămânii – în funcţie de cum se derulează discuţiile, ca apoi să începem procedura parlamentară pentru asumarea răspunderii”, a declarat Abrudean la Senat.

Întrebat pe ce există neînţelegeri, el a arătat că „sunt câteva aspecte care mai trebuie clarificate”.

„Nu cred că sunt aspecte de reglat sau viziuni total diferite. (…) Dar nu cred că sunt de necoagulat. Asta cred că trebuie să se întâmple în şedinţa coaliţiei, în discuţiile care vor avea loc, ca până la urmă să avem în Guvern un pachet aprobat – Guvern din care fac parte toate partidele din coaliţie. E o perioadă complicată pentru România şi cred că în astfel de perioade este nevoie de stabilitate şi echilibru, în primul rând. Dincolo de declaraţiile politice ale unora sau altora, colegi care fac parte din partidele din coaliţie, eu cred că toţi parlamentarii coaliţiei îşi doresc ca această structură să funcţioneze cât mai mult timp, pentru că este unica şansă pentru România de a se redresa, de a accesa toţi banii europeni şi de a recâştiga încrederea – inclusiv a investitorilor străini şi, în primul rând, încrederea românilor”, a transmis preşedintele Senatului.

În ceea ce priveşte Programul Naţional Anghel Saligny, el s-a arătat convins „că se vor găsi soluţii astfel încât proiectele mature să se finalizeze”.

