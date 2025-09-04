G4Media.ro
Trump le-a cerut liderilor europeni să nu mai cumpere petrol din Rusia…

Donald Trump summitul NATO
Sursa foto: Inquam Photos / Eduard Vinatoru

Trump le-a cerut liderilor europeni să nu mai cumpere petrol din Rusia ca să nu-și mai poată finanța războiul din Ucraina

4 Sep

Preşedintele american Donald Trump le-a spus joi liderilor europeni că ţările lor trebuie să înceteze să mai cumpere petrol rusesc, argumentând că acest comerţ ajută Rusia să finanţeze războiul în Ucraina, a declarat un oficial al Casei Albe citat de agenția de știri Reuters.





Trump s-a alăturat joi unei discuţii prin videoconferinţă cu liderii ţărilor ce formează aşa-numita „Coaliţie a Voinţei” (sau Coaliţia Voluntarilor), ţări care susţin militar Ucraina, şi s-au reunit acum din nou sub conducerea preşedintelui francez Emmanuel Macron pentru a aborda noi modalităţi de a ajuta Ucraina în războiul cu Rusia şi garanţiile de securitate pe care le-ar putea oferi Ucrainei după un eventual acord de pace.

„Preşedintele Macron şi liderii europeni l-au sunat pe preşedintele Trump la întâlnirea lor a „Coaliţiei Voinţei”. Preşedintele Trump a subliniat că Europa trebuie să oprească achiziţiile de petrol rusesc care finanţează războiul, întrucât Rusia a obţinut într-un an 1,1 miliarde de euro din vânzările de combustibil către UE. Preşedintele (Trump) a subliniat de asemenea că liderii europeni trebuie să pună presiune economică asupra Chinei pentru ca aceasta să nu mai finanţeze efortul de război al Rusiei”, a indicat acelaşi oficial american, neprecizat, transmite Agerpres.

Donald Trump a declarat miercuri în faţa presei că nu are niciun mesaj nou să-i transmită omologului său rus Vladimir Putin şi „ceva se va întâmpla” dacă liderul de la Kremlin nu răspunde aşteptărilor sale privind încheierea negociată a războiului în Ucraina.

Seria de întâlniri la nivel înalt impulsionată de Trump după summitul avut cu Putin în Alaska pe 15 august nu a condus la rezultate concrete pentru o perspectivă de încetare a războiului ruso-ucrainean, întrucât Rusia este preocupată în primul rând de chestiunile teritoriale, în timp ce Kievul şi aliaţii săi europeni sunt preocupaţi de garanţiile de securitate pentru Ucraina.

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski respinge orice cedare de teritorii către Rusia, care, de partea sa, respinge orice desfăşurare de trupe din ţările NATO ca garanţie de securitate pentru Ucraina, iar aliaţii europeni ai acesteia din urmă o asigură în continuare de tot sprijinul dacă va continua războiul.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

