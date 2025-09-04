G4Media.ro
Procurorii olandezi renunță la acuzațiile împotriva a trei co-suspecți în cazul furtului…

Coiful de Aur de la Coțofenești
Replică a Coifului de Aur de la Coțofenești, expusă la Muzeul Unirii din Alba Iulia. A fost purtată de Amza Pellea în filmul Dacii (sursa foto: G4Media)

Procurorii olandezi renunță la acuzațiile împotriva a trei co-suspecți în cazul furtului coifului de aur de la Coțofenești și a trei brățări de aur dacice de la muzeul Drents din Assen

Trei dintre cei patru co-suspecți în cazul furtului de opere de artă din Assen nu vor fi urmăriți penal. Parchetul consideră că rolul lor este prea mic pentru a fi urmăriți penal, scrie nltimes.nl.

„Deși i-au ajutat pe principalii suspecți cu acțiuni de sprijin, Parchetul consideră că nu se poate dovedi că aceștia știau că acțiunile lor erau legate de furt”, au transmis joi procurorii.

Patru opere de artă românești de mare valoare au fost furate în timpul jafului din 25 ianuarie 2025. Obiectele furate făceau parte dintr-o expoziție intitulată „Dacia – Rijk van goud en zilver”. Cazul implică faimosul coif de aur de la Cotofenesti și trei brățări de aur. Trei bărbați din Heerhugowaard sunt principalii suspecți și se află în arest.

Parchetul olandez spune că un bărbat de 26 de ani din Heerhugowaard este singurul co-suspect care va fi urmărit penal. El este suspectat de furtul plăcuțelor de înmatriculare și este chemat la o audiere cu ușile închise.

Principalii suspecți au fost acuzați de furt și vandalizarea muzeului prin detonarea unei bombe cu artificii, un flashbanger Ti-Rex, la intrarea pentru mărfuri din spatele muzeului. Jan B., în vârstă de 20 de ani, și Bernhard Z., în vârstă de 35 de ani, sunt, de asemenea, suspectați de furtul mașinii cu care au fugit, care a ars ulterior.

Această mașină a plecat de la muzeu după furt și a fost găsită ulterior arsă sub un viaduct lângă Rolde. B. a declarat că Douglas Chesley W., în vârstă de 36 de ani, a fost creierul din spatele jafului.

Toți cei trei suspecți își exercită dreptul de a păstra tăcerea.

