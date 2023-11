Ghinea, despre dosarul Vaccinurilor: Şi ce are DNA cu asta? Unde e corupția? Deciziile de oportunitare nu sunt despre furt. Trăim un moment abject. Securiștii se răzbună

Fostul ministru al Investițiilor și Proiectelor Europene, Cristian Ghinea, pune sub semnul întrebării, într-o postare pe Facebook, ancheta DNA privind dosarul Vaccinurilor, susținând că ”deciziile de oportunitate nu sunt despre furt”. Ghinea susține că ”securiștii se răzbună” din cauză că ministrul Vlad Voiculescu s-ar fi opus, într-o ședință de guvern, înființării centrelor speciale de vaccinare pentru Armată. Ghinea redă și un fragment din cartea sa în care evocă acest episod petrecut într-o ședință de guvern pe vremea când Voiculescu este ministrul sănătății.

Procurorii DNA au cerut joi ridicarea imunității fostului premier Florin Cîțu și a foștilor miniștri ai Sănătății Vlad Voiculescu și Ioana Mihăilă în dosarul legat de achiziția vaccinurilor anti-Covid, potrivit surselor G4Media. DNA a emis un comunicat în care vorbește despre ridicarea imunității a trei persoane, fără a le menționa însă numele. Potrivit surselor G4Media.ro, dosarul a fost deschis ca urmare a unei sesizări din oficiu a unui procuror DNA.

Procurorii susțin că ”persoane din Guvernul României” ar fi contractat în perioada ianuarie – mai 2021 un număr mult mai mare de doze de vaccin (Pfizer și Moderna), în condițiile în care numărul persoanelor eligibile pentru vaccinare comunicat de statul român Comisiei Europene era de 10,7 milioane. În ianuarie 2021, prim-ministru era Florin Cîțu (PNL), iar miniștri ai Sănătății au fost Vlad Voiculescu și apoi Ioana Mihăilă (ambii USR).

Procurorii susțin că cei trei membri ai guvernului au cumpărat 52 de milioane de vaccinuri de care nu ar fi fost nevoie, în valoare de peste un miliard de euro, deși înainte de 1 ianuarie 2021 fuseseră contractate deja 37 de milioane de doze de vaccin.

Redăm integral postarea lui Cristian Ghinea:

”Care e faza pe bune cu vaccinurile? Domnia specialilor. Ce ar trebui să ancheteze DNA, dacă nu ar fi ajuns instrumentul Sistemului siloviki

DNA se ocupă de câte vaccinuri au fost comandate. Brusc, Hellvig, Iohannis, Ciucă, Gheorghiță (mai țineți minte pe Făt Frumos în uniformă care decidea totul? – unde e acum?), adică ăia care au decis atunci ca militarii şi specialii decid la vaccinare au dispărut de pe temă. Când au făcut Voiculescu şi USR scandal că decizia pe vaccinare nu se ia la Ministerul Sănătății, cum ar fi trebuit, au sărit toți pe noi.

Şi ce are DNA cu asta? Unde e corupția? Deciziile de oportunitare nu sunt despre furt. Trăim un moment abject.

Securiştii se răzbună. DNA ar trebui să facă lumină în povestea cu centrele speciale dacă ar urmări interesul public.

De ce?

Pentru cei care nu ați citit cartea, vă las mai jos povestea care m-a şocat atunci.

Fragment din „Cine a făcut România – Răscrucile noastre”:

„Un moment șocant pentru mine a fost discuția din ședința de guvern în care am aprobat strategia de vaccinare. Era la începutul guvernului Cîțu, ședințele de guvern se țineau cu măștile pe față, ore întregi de respirat sub mască. Marele stres era că nu vom avea vaccinuri, era înainte ca băieții din serviciile secrete și armată, care au condus campania de vaccinare, să rateze acest obiectiv național. Neîncrederea în acea coaliție a început destul de repede, când am realizat că totul fusese organizat în guvernul anterior, astfel încât Ministerul Sănătății devenise un fel de contabil care semna pentru bani și toate deciziile importante – ce plătim, cum comunicăm, ce reguli avem – erau luate de statul profund în comitete obscure.

Practic, ministrul Vlad Voiculescu răspundea, dar nu decidea nimic. Marele stres era ordinea în care vom vaccina populația, care atunci era în izolare, cu vaccinurile care urmau a veni în tranșe mici, cel puțin la început. O decizie grea oriunde în lume: în ce ordine să salvezi oamenii. Ca să nu fie haos, ministrul a propus o strategie. Bazată pe cel mai raționalist model filosofic posibil. Dacă vi se pare că mă exprim pompos, să știți că nu e așa. Modul în care decizi în ce ordine salvezi oamenii este o chestiune profund filosofică, chiar dacă e luată de miniștri. Ține de fibra profundă a valorilor noastre, nu există multe cazuri de asemenea importanță.

Ministerul Sănătății – Vlad Voiculescu și Andreea Moldovan, numită secretară de stat, expertă în domeniu, au elaborat o strategie care, în esență, spunea: personalul esențial din sistemul sanitar primii, apoi bolnavii vulnerabili, apoi bătrânii. Era o etică a grijii, combinată cu una funcțională. O filosofie liberală în care toți suntem egali în fața pandemiei și începem cu cei fără de care murim cu toții și cu cei care au nevoie mai mult. Reacțiile din ministere au fost sălbatice. Medievale. Fiecare ministru și șef de agenție voia să își declare salariații ca fiind prioritari. Ceea ce nu s-a acceptat.

Însă, în ședința decisivă, a apărut un scandal între ministrul Apărării, Nicolae Ciucă, și Vlad Voiculescu. Eram prins cu ale mele la PNRR și nu apucasem să urmăresc toate discuțiile despre subiect. Se lucra direct pe textul strategiei, se intervenea, se respingea, un haos. Ciucă a început să fie nervos și să zică: Armata e la dispoziția poporului, dacă nu aveți nevoie de Armată, atunci noi ne retragem.

A fost un moment în care mi-am pus problema dacă Voiculescu este sănătos la cap. Oricum era asaltat din toate părțile și, cu atitudinea lui molcomă, nu era clar dacă e depășit de situație sau pur și simplu nu știe să refuze cereri nesimțite. În această situație de criză, să îl auzi pe șeful armatei că regretă că Armata nu poate ajuta poporul era bizar. Acea frază aruncată în ședință de guvern de generalul Ciucă m-a paralizat. Îmi imaginam eroi în uniforme și cu mască care ajutau poporul, cum oameni în uniforme vaccinau copiii bolnavi.

Și Voiculescu refuză, se opune. Am devenit atent la haosul de texte schimbate în plină ședință. Am realizat, în următoare jumătate de oră, urmărind discuțiile duse pe formulări juridice și încercări de compromis de la Cîțu – genul acesta de pierdere în amănunte din care nu mai înțelege nimeni nimic, am realizat, deci, că, de fapt, asistam la un moment abject și Ciucă era foarte ipocrit. Nu, Armata nu dorea să ajute Poporul.

De fapt, șeful Armatei dorea să organizeze centre speciale de vaccinare, unde să se vaccineze prioritar angajații armatei și familiile lor. Eram șocat, începusem să lucrez la PNRR, venisem de la Bruxelles și îmi propusesem să îl livrez ținând tot guvernul unit în jurul subiectului. Ceea ce chiar am reușit până la urmă. Pentru mine, asistând la multe prostii și porcării, unele pe care le-a oprit Dan Barna, altele imposibil de oprit, a fost mereu o dilemă reală dacă să mă cert cu colegi miniștri sau nu. Dar, atunci nu am putut să mă abțin. Am spus în ședința de guvern că e inadmisibili că

Armata vrea să se vaccineze separat, că eu am crezut sincer și m-am emoționat la gândul că armata chiar voia să ajute poporul și că e abject ce se întâmplă. Ciucă se uita la mine ca la un OZN. A fost mult scandal, Voiculescu și noi de la USR eram asaltați nesimțit pe aceeași logică – toți se voiau speciali și spuneau că ei ajută poporul, de fapt intrând în față pentru că sunt importanți pentru popor. S-a ajuns la o variantă de compromis: Armata a rămas cu centrele speciale, iar Voiculescu a impus să respecte criteriile generale aplicabile pentru întreaga populație și în cazul acesta. Adică, armata ar fi avut voie să vaccineze, în prima etapă, doar personalul esențial, bătrânii și bolnavii.

Sunt absolut sigur că au încălcat această prevedere pentru că știu cazuri de vânzătoare măritate cu sergenți care s-au vaccinat înainte de etapa unde toată lumea se putea vaccina. A doua zi am scris public că nu vom accepta ca centrele speciale de vaccinare ale armatei să fie finanțate din fonduri europene, pentru că Uniunea Europeană este bazată pe principiul egalității în fața legii. După ceva vreme, Voiculescu a fost demis și una dintre acuze era că a publicat lista centrelor de vaccinare speciale. Să recapitulăm: armata și serviciile secrete s-au vaccinat în regim separat și cu prioritate, în mod secret. Aceasta este o trădare.

Când a fost vorba de cea mai mare criză se sănătate publică din istoria României, când a fost momentul decisiv să fim toți cetățeni români egali, în acest stat fondat pe principiile iluminismului liberal european, Armata și serviciile secrete au trădat poporul român și s-au separat. Pentru mine acesta este un moment de neiertat și nu voi considera închis episodul vaccinării până nu avem o anchetă pornind de la acest subiect. Nu există onoare militară în a avea privilegii, că nu suntem în Pakistan.

Armata nu e mai importantă decât poporul. A fost unul dintre momentele dramatice care putea duce la ieșirea USR de la guvernare, la nici două luni de când intraserăm. Poate vă veți întreba de ce nu am fost mai vocali atunci. Dar am avut poziții publice și eu și Barna și Voiculescu. Am ieșit, din acea lungă și secretă ședință de guvern, obținând un compromis. Dar, mai ales, am ieșit dezgustat. Comitetul fantomatic care a condus campania de vaccinare a declarat campania închisă în 2022, deși vaccinase doar 44% din populație. Cam atât de capabil e statul profund când vine momentul să gestioneze situații concrete. Are la îndemână structurile de forță, intimidează instituțiile civile, are butoane la moguli penali și securiști care dețin televiziunile. Și performanța lor e ultima din UE. Dar au avut grijă ca ei și familiile lor să se salveze primii. Raportul de încheiere a activității a fost prezentat într-o ceremonie secretă, unde participanții și-au acordat reciproc medalii”.