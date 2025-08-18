Cetatea Orăștiei se redeschide luni complet restaurată / Teatru, dansuri și lupe medievale
Inaugurarea oficială a Cetății Orăștiei are loc luni când sunt programate reconstituiri istorice, un spectacol teatru medieval, demonstrații de mânuire a armelor și dansuri medievale. În urmă cu patru ani, Cetatea Orăștiei a intrat într-un proiect amplu de reconstrucție și restaurare, potrivit Go Hunedoara, informează Agenția de presă Rador, care citează Radio Timișoara.
Cetatea Orăștiei este un ansamblu de monumente istorice aflat chiar în centrul municipiului. A fost construită în jurul anului 1300, însă a fost atestată documentar în anul 1544 de către Sebastian Munster, iar prin anul 1560 de către Giovanandrea Gromo.
Cetatea Orăștiei a fost inițial o incintă din piatră de formă rectangulară, prevăzută cu turnuri, șanț cu apă și pod ce se ridica. În secolele XVI și XVII a suferit, însă modificări și amplificări.
Program:
Reconstituiri istorice cu personaje medievale – pe tot parcursul zilei
Teatru medieval – orele: 12:30; 16:30; 18:30
Războinici și demonstrații de mânuire a armelor – pe tot parcursul zilei
Dansuri medievale – 12:30 și 16:30
