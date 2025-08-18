Un pompier a murit în Spania, în urma răsturnării unei cisterne în timpul unei intervenţii împotriva unui incendiu în Castilia şi Leon / Alţi pompieri au fost răniţi / Bilanţul victimelor incendiilor creşte la patru

Un pompier a murit luptând împotriva flăcărilor care devastează de mai multe zile Spania, anunţă luni autorităţile, crescând la patru bilanţul morţilor din cauza incendiilor, relatează agenția de știri AFP, citată de News.ro.

Potrivit El Pais, această dramă a avut loc după ce o cisternă în care se afla pompierul s-a răsturnat în timpul unei intervenţii.

Alţi pompieri au fost răniţi în accident, pe o pistă forestiră, în apropiere de Ponferrada, în Castilia şi Leon.

Spania intră în a treia săptămână de alertă de caniculă.

Pompieri luptă împotriva unor incendii care se concentrează în nord-vestul şi vestul ţării.

Armata a fost desfăşurată să ajute în lupte împotriva incendiilor.

Castilia şi Leon, Galicia, Asturia şi Extremadura sunt principalele focare ale incendiilor de pădure.