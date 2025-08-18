Scăderea producţiei de ciment este o dovadă a sfârşitului boom-ului din sectorul construcţiilor din China (Bloomberg)

Puţine materii prime sunt mai ilustrative pentru evoluţia economiei chineze în secolul 21 decât umilul ciment, iar scăderea dramatică a producţiei de ciment este o dovadă a încetinirii semnificative a lucrărilor de construcţii, după frenezia din deceniul anterior, transmite agenția de știri Bloomberg, citată de Agerpres.

În luna iulie a acestui an, producţia de ciment a Chinei a fost cea mai mică pentru această lună după anul 2009, în condiţiile în care o criză nerezolvată în sectorul imobiliar şi activitatea modestă din infrastructură au afectat lucrările de construcţii. Cifrele referitoare la producţia de ciment fac parte dintr-un set mai amplu de date statistice publicate vineri, care demonstrează o încetinire semnificativă a celei de-a doua economii a lumii.

Dintr-un anumit punct de vedere, cimentul este un indicator mai bun al aşa numitei „vechi economii chineze” decât alte sectoare mai urmărite, cum este producţia de oţel, pentru că este mai important pentru piaţa internă şi lucrările de construcţii. De asemenea, cimentul nu poate fi exportat în cantităţi uriaşe şi, evident, că un surplus de clădiri de beton nu poate fi exportat cum este cazul supraproducţiei de panouri fotovoltaice sau automobile.

Producţia anuală de ciment a Chinei a crescut în fiecare an din 1990 şi până în 2014 pe măsură ce clădirile de birouri, reţelele de transport şi imobiliarele au devenit simbolice pentru peisajul urban din China. Însă vârful producţiei de ciment a fost atins în luna mai 2020, când oficialii de la Beijing au introdus stimulente pentru combaterea pandemiei şi criza din sectorul imobiliar încă nu izbucnise.

În luna iulie a acestui an, producţia de ciment a Chinei a scăzut cu 5% faţă de luna iulie a anului trecut, până la 146 milioane de tone. Vremea a avut şi ea o contribuţie negativă, în condiţiile în care valurile de căldură şi furtunile au afectate lucrările de construcţii. Însă industria este expusă şi la reformele Guvernului vizând partea de ofertă, iar noi scăderi sunt posibile pe măsură ce producătorii vor fi obligaţi să reducă capacităţile pentru a alinia mai bine oferta cu cererea.

Datele statistice publicate vineri arată că economia chineză a înregistrat scăderi pe linie în luna iulie, în condiţiile în care producţia industrială şi vânzările cu amănuntul au fost sub aşteptări. Producţia de oţel a atins cel mai scăzut nivel pentru o lună iulie de după 2017, în timp ce investiţiile în proprietăţi au înregistrat cea mai mare contracţie de după 2020 iar împrumuturile în yuani contractate au scăzut pentru prima dată în ultimele două decenii.