Ucraina afirmă că a bombardat o navă rusă care transporta componente pentru drone la un port de la Marea Caspică

Ucraina a anunțat că a efectuat un atac cu dronă pe termen lung asupra unei nave de aprovizionare, care, potrivit Kievului, transporta componente pentru drone din Iran, lovind-o într-un port situat la nord de Marea Caspică, într-un gest de forță cu câteva ore înainte de întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin în Alaska.

Fotografii au arătat o navă de marfă parțial scufundată la Olya, lângă Astrakhan, la peste 500 de mile de linia frontului. Armata ucraineană și-a revendicat atacul, precum și bombardarea peste noapte a unei rafinării de petrol la Samara, pe râul Volga, adânc în interiorul Rusiei, relatează The Guardian.

Statul Major ucrainean a precizat că nava lovită, Port Olya-4, era „încărcată cu componente” pentru drone de tip Shahed și muniție din Iran, iar portul era un „punct logistic important pentru aprovizionarea cu bunuri militare”.

Forțele ucrainene au demonstrat în repetate rânduri că pot lovi ținte logistice și energetice la sute de mile în interiorul Rusiei, deși atacurile par să aibă un efect limitat asupra efortului militar pe termen lung al Kremlinului.

Între timp, pe frontul terestru, Ucraina se confruntă cu presiune continuă. Grupuri de sabotaj rusești au pătruns aproximativ 10 km în zona Donbas, iar trupele ucrainene, inclusiv unitatea Azov și brigăzile 79 și 82, lucrează pentru a controla infiltrația.

Ucraina se confruntă cu dificultăți din cauza lipsei de trupe și a lungimii frontului activ, de peste 600 de mile, iar Rusia și-a consolidat „dominarea aeriană” în anumite zone, lovind vehicule logistice și rotații de trupe.

Președintele Zelenski a afirmat că atacul cu dronă a fost „politic programat”, menționând că armata rusă suferă pierderi semnificative în încercarea de a obține avantaje politice înainte de summitul din Alaska.

Imagini militare ucrainene au arătat un incendiu semnificativ la rafinăria de petrol Syzran din regiunea Samara, care produce combustibili, inclusiv kerosen pentru aviație, folosit de armata rusă. Autoritățile ruse au confirmat atacul, dar au spus că incendiul a fost stins rapid.

Dronele Shahed, proiectate în Iran și folosite de Rusia pentru bombardamentele nocturne asupra orașelor ucrainene, sunt acum produse și în Rusia, reducând dependența Kremlinului de livrările iraniene.