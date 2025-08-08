Germania sistează exporturile de armament care ar putea fi folosit în Gaza

Cancelarul german Friedrich Merz a declarat vineri că guvernul de la Berlin nu va aproba niciun export de armament care ar putea fi folosit în Fâşia Gaza; măsura este valabilă până la noi ordine, ca reacţie la intenţia Israelului de a-şi extinde operaţiunile militare în teritoriul palestinian, informează agenția de știri Reuters, citată de Agerpres.

Cabinetul de securitate israelian aprobase cu câteva ore mai devreme un plan de preluare a controlului în oraşul Gaza, în ciuda criticilor tot mai intense care vizează politica Israelului atât pe plan intern, cât şi în străinătate, după aproape doi ani de război împotriva mişcării islamiste palestiniene Hamas.

Merz a afirmat că este dreptul Israelului să dezarmeze Hamas şi să încerce eliberarea ostaticilor israelieni din Fâşia Gaza, dar „guvernul german crede că acţiunile militare chiar mai dure (…) decise de cabinetul israelian noaptea trecută fac tot mai greu de priceput cum pot fi atinse aceste obiective”.

Aliaţii de extremă dreapta din coaliţia de guvernământ israeliană condusă de premierul Benjamin Netanyahu insistă ca Israelul să preia în întregime controlul în teritoriul palestinian respectiv, deşi militarii au avertizat că astfel ar fi puse în pericol vieţile ostaticilor aflaţi încă acolo.

Cancelarul german a comunicat că pentru ţara sa priorităţile principale sunt eliberarea ostaticilor şi negocierea unui armistiţiu în Gaza. El şi-a declarat totodată preocuparea profundă pentru suferinţele provocate de conflict civililor palestinieni din Gaza.

În iunie, parlamentul de la Berlin a consemnat că licenţele de export de echipamente militare în valoare de 485 de milioane de euro către Israel au fost acordate între 7 octombrie 2023 – data atacului Hamas împotriva Israelului care a declanşat războiul – şi 13 mai anul acesta.