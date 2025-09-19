Germania şi Spania vor să ajungă la o soluţie în acest an pentru construirea unui avion de luptă european

Berlinul şi Madridul „doresc să ajungă la o soluţie până la sfârşitul anului 2025” privind proiectul european al avioanelor de vânătoare FCAS, a afirmat joi cancelarul german Friedrich Merz în cadrul unei conferinţe de presă împreună cu premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite AFP.

„Împărtăşim aceeaşi opinie: situaţia actuală nu este satisfăcătoare. Nu avansăm în acest proiect”, a declarat cancelarul german alături de omologul său spaniol la Madrid.

„Amândoi suntem în discuţii cu guvernul francez şi amândoi vrem să găsim o soluţie cât mai repede posibil”, a continuat el.

Lansat în 2017 de Berlin şi Paris, căruia i s-a alăturat ulterior Madridul, FCAS, cel mai mare proiect de apărare din Europa menit să consolideze autonomia strategică a continentului, nu mai avansează din cauza tensiunilor dintre producătorul francez Dassault şi grupul european Airbus, care reprezintă interesele Berlinului şi Madridului în această chestiune.

Sanchez a considerat declaraţia cancelarului german privind FCAS ca fiind perfectă.

„Interesul Spaniei în acest proiect este sincer. Este total, dar efectiv, cu condiţiile pe care cele trei ţări – Germania, Franţa şi Spania – le-au stabilit anterior”, a spus el.