G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Germania anunţă că va prelungi din nou controalele la frontiere

schengen, aderarea romaniei la schengen, spatiul schengen, veto austria schengen, frontiera, stop
sursa foto: ELVIS BARUKCIC / AFP

Germania anunţă că va prelungi din nou controalele la frontiere

Articole7 Aug 0 comentarii

Germania va prelungi din nou controalele temporare la frontiere, a anunţat joi ministrul de interne, Alexander Dobrindt, referitor la o măsură menită să combată migraţia ilegală, care a condus la tensiuni cu ţările vecine, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„Vom continua să menţinem controalele la frontiere”, a declarat Alexander Dobrindt în cadrul podcastului Table.Today.

Germania a reintrodus în numele „securităţii interne” controale temporare la toate frontierele sale pe 16 septembrie 2024, pentru o perioadă de şase luni.

Chiar înainte de alegerile parlamentare de la sfârşitul lunii februarie, fostul cancelar Olaf Scholz a anunţat prelungirea măsurii pentru încă şase luni.

În principiu, astfel de controale la frontierele interne sunt interzise în Spaţiul Schengen, dar în cazurile de ameninţări la adresa ordinii publice sau a securităţii, acestea sunt posibile pentru o perioadă de şase luni, cu prelungiri pentru o perioadă totală care nu depăşeşte doi ani.

„Aceasta este o măsură necesară până când protecţia frontierelor externe (ale UE) este operaţională”, a explicat Dobrindt.

Noul guvern federal german condus de cancelarul Friedrich Merz, alcătuit din Uniunea Creştin-Democrată (CDU) împreună cu filiala sa bavareză Uniunea Creştin-Socială (CSU) şi Partidul Social-Democrat (SPD) de centru-stânga al fostului cancelar Olaf Scholz, şi-a stabilit printre priorităţi combaterea migraţiei ilegale, un obiectiv urmărit în această acţiune fiind şi acela de a opri ascensiunea formaţiunii de extremă dreapta Alternativa pentru Germania (AfD).

Una dintre măsurile anti-migraţie ale noului guvern este respingerea la graniţe a migranţilor clandestini, „cu excepţia grupurilor vulnerabile, precum copiii şi femeile gravide”, chiar dacă aceştia cer azil.

Măsura controversată a provocat tensiuni şi cu Polonia, care acuză Berlinul că a trimis înapoi un număr mare de migranţi şi care a reintrodus temporar la rândul său controale la frontiera cu Germania la începutul lunii iulie.

Conform cifrelor Ministerului german de Interne, un total de 9.254 de persoane au fost respinse la frontiere între 8 mai şi 31 iulie.

Germania va organiza, de asemenea, noi zboruri pentru expulzarea altor cetăţeni afgani, a declarat Dobrindt, după ce a trimis 81 de condamnaţi afgani înapoi în ţara lor la mijlocul lunii iulie, o a două măsură de acest gen din vara anului 2024.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Germania intenționează să reducă beneficiile pentru refugiații ucraineni nou-sosiți, potrivit unui proiect de lege

Articole6 Aug • 664 vizualizări
0 comentarii

Cel mai vechi şi mai mare club de noapte gay din Germania şi-a declarat falimentul după jumătate de secol de activitate: ”Dar nu vrem să renunțăm!”

Articole3 Aug • 1.435 vizualizări
0 comentarii

Casa unui fost oficial de rang înalt de la biroul lui Zelenski a fost percheziţionată de poliţia germană la cererea agenției anti-corupție pe care Zelenski a vrut să o desființeze

Articole3 Aug • 1.938 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.