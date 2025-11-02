Ministerul Apărării din Marea Britanie lucrează pentru a elimina rangul de viceamiral al lui Andrew

Ministerul Apărării lucrează pentru a elimina ultimul grad militar onorific al lui Andrew Mountbatten Windsor’ sub îndrumarea regelui, a declarat secretarul apărării pentru BBC.

John Healey a declarat că Regele Carol a „indicat că așa dorește’. Andrew, care a fost deposedat joi de titlul de prinț, și-a păstrat rangul de viceamiral în Marina Regală după ce a renunțat la celelalte funcții militare în 2022.

Healey a declarat pentru BBC’ Sunday with Laura Kuenssberg: „Aceasta este o mișcare care’ corectă, este o mișcare pe care Regele a indicat că ar trebui să o luăm și noi’lucrăm la asta în acest moment.”