George Simion: E inevitabil, sperăm din toamnă să ajungem la guvernare /…

calin georgescu george simion alegeri prezidentiale 2025
sursa foto: Inquam Photos / George Calin

George Simion: E inevitabil, sperăm din toamnă să ajungem la guvernare / PSD are ocazia să se reîntoarcă la popor acceptând o guvernare cu Călin Georgescu premier

Liderul extremist George Simion a declarat că venirea AUR la guvernare este “inevitabilă” și a îndemnat PSD “să se reîntoarcă către poporul român” și să accepte o guvernare care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu.

“Intenționez să devin și mai serios dacă e cazul, în a face opoziție și în a învăța pentru viitoarea guvernare” pentru că “este inevitabil, sperăm ca din toamnă să ajungem la guvernare”, a spus președintele partidului AUR.

Acesta a declarat marți seara, la Realitatea Plus, că “PSD are întotdeauna ocazia să se reîntoarcă către poporul român acceptând o guvernare în care îl are ca prim ministru pe Călin Georgescu”.

  1. Cotarla extremistă rusofilă zicea că el este antisistem, și acum joacă pe față la ordinul stăpânilor lor, care este gașca de hoți organizată sub denumirea de PSD!
    Oare nătărăii care l-au votat pe Georgica ce zic acum
    când pe față pupa in k..r pesedeul?
    Nimic! De ce? Pt că sunt pr0sti grămadă!

  2. unde „e” toti cei care au votat AUR ca s-au saturat de PSD? toata campania georgista si simionista a inceput cam anti-PSD. Si acum isi dau arama pe fata, oare sustinatorii lor sunt in stare sa realizeze intr-un final ca AUR e aripa extremista a PSD?

    • sustinatorii aur georgescu au un singur dusman ,Usr de parca ei au guvernat 35 ani cum zic ei suveranistii cu creer mic din cate se obs prin comentarii , dar aur v-acoopta si restul votantilor ce au mai ramas din psd

  3. Nu cread ca vati publica ceea ce scriu.Ma rog,asta e naravul.Oricum,va felicit ca ati facut ceva bani si sper da va simtiti bine alaturi de Cristoiu,Nistorescu si,maine-poimaine de Georgescu.Bravos deontologie si principii!

  4. Nu cread ca vati publica ceea ce scriu.Ma rog,asta e naravul.Oricum,va felicit ca ati facut ceva bani si sper da va simtiti bine alaturi de Cristoiu,Nistorescu si,maine-poimaine de Georgescu.Bravos deontologie si principii!

  5. Un scenariu perfect realizabil, avand in vedere cat de bine merge „coalitia” in momentul de fata ! ( M#13 PSD ) Daca acum ne e greu, sa vedeti de anu’ viitor cum o sa fie !

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.