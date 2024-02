George Simion: Ciolacu face presiuni pentru comasarea alegerilor. Primul pas, modificarea Codului Administrativ, de exemplu prelungirea duratei de preluare a mandatelor de la 20 la 120 de zile

Preşedintele AUR, George Simion, consideră că liderul PSD, premierul Marcel Ciolacu, minte când spune că nu doreşte comasarea alegerilor, în opinia sa, Ciolacu fiind ”adevăratul artizan” al acestei idei. Liderul AUR susţine că premierul Ciolacu va propune săptămâna viitoare modificarea în Codul Administrativ, transmite News.ro.

„Ciolacu minte iar! Deşi a garantat că nu va modifica nicio lege pentru comasarea alegerilor, planul secret al lui Marcel Ciolacu este de a opera în Codul Administrativ, în următoarea săptămână, modificarea duratei de preluare a mandatelor de la 20 de zile la 120 de zile, spre exemplu. Aceasta este modificarea legislativă dorită de Marcel Ciolacu şi pe care vrea să o impună”, afirmă Simion.

Liderul AUR susţine că este vorba despre modificarea articolelor 113, 114 şi 149, referitoare la constituirea consiliului local, validarea mandatelor de consilier local şi validarea alegerii primarului, în sensul majorării termenelor de validare a mandatelor.

George Simion îi atrage atenţia lui Marcel Ciolacu, pe care îl consideră „adevăratul artizan al ideii de comasare”, că „discuţiile purtate ieri la Consiliul Legislativ de Toni Greblă şi Marian Neacşu, şi toate demersurile făcute pe lângă judecătorii Curţii Constituţionale, nu doar că sunt ilegale, ci vor ajunge să se transforme în ani grei de închisoare”.

„Va avea soarta ultimului preşedinte PSD care a încercat o astfel de sfidare, Liviu Dragnea”, avertizează George Simion.

Liderul PSD Marcel Ciolacu a declarat miercuri că nu a fost luată nicio decizie în interiorul partidului privind comasarea alegerilor, iar o hotărâre trebuie luată în coaliţie, nu doar de către social-democraţi.

„După unii da, după alţii nu. Cu certitudine pe 9 iunie o să avem alegeri europarlamentare. Nu am luat o decizie în interiorul partidului şi plus că nu putem să o luăm singuri. CU toate că alţi colegi de coaliţie nu cunosc acest detaliu şi această comasare. De aceea am stabilit cu toţi colegii parlamentari că nu vor vota nicio modificare legislativă în acest moment în ceea ce priveşte comasarea alegerilor sau decalare a vreunui rând de alegeri”, a afirmat Marcel Ciolacu, întrebat dacă PSD ar fi dispus să accepte vreo variantă de comasare a alegerilor.

Ulterior, liberalii au votat în unanimitate, în şedinţa Biroului Politic Naţional, să mandateze conducerea PNL pentru începerea discuţiilor în coaliţie privind comasarea alegerilor.

Liderul PNL, Nicolae Ciucă a precizat că juriştii din PNL au analizat şi că nu este nevoie de nicio modificare legislativă pentru comasarea alegerilor. El a subliniat că nu există niciun fel de piedică, iar singura lege care trebuie modificată este legea Codului Administrativ, care oricum trebuie modificată pentru că acolo s-au produs nişte decalaje, în urma modificării datei alegerilor din cauza pandemiei.

”Că se comasează, că nu se comasează, legea Codului Administrativ va fi modificată oricum”, a afirmat liderul liberal.