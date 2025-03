George Clooney nu mai joacă în filme romantice:„Am 63 de ani. Nu încerc să concurez cu actori de 25 de ani”

George Clooney renunță la filmele romantice. În timp ce promova adaptarea de pe Broadway a Good Night and Good Luck, lungmetrajul său din 2006, nominalizat de șase ori la Oscar, actorul în vârstă de 63 de ani a mărturisit că nu se mai simte potrivit pentru anumite roluri pe ecran, în special în filmele romantice.

„Am 63 de ani. Nu încerc să concurez cu actori de 25 de ani. Nu acesta este rolul meu. Nu voi mai face niciodată filme romantice”, a declarat el pentru 60 Minutes, citat de BFM TV.

Ultima comedie romantică în care a jucat George Clooney a fost Ticket to Paradise, lansată în octombrie 2022. În acest film, actorul joacă alături de Julia Roberts. Cei doi joacă rolul unui cuplu divorțat care călătorește în Bali pentru a o împiedica pe fiica lor Lily – care vrea să se căsătorească cu un bărbat pe care abia l-a cunoscut – să repete greșelile pe care consideră că le-au făcut în trecut.

Anterior, George Clooney a jucat în filmele romantice One Day, Maybe, lansat în 2008, alături de Renée Zellweger, Intolerable Cruelty (2003), în care a jucat alături de Catherine Zeta-Jones, și Out of Reach (1998), o poveste de dragoste cu Jennifer Lopez.

Deși intenționează să pună capăt comediilor romantice, George Clooney intenționează totuși să își continue cariera cinematografică. Actorul va juca în următorul film al lui Noah Baumbach, Jay Kelly, cu Adam Sandler, Laura Dern, Riley Keough și Billy Crudup, a cărui dată de lansare nu este încă cunoscută.