Un studiu amplu privind vapatul în rândul tinerilor sugerează că acesta reprezintă „o poartă de acces” către fumat

Tinerii care utilizează dispozitive de vapat prezintă un risc mai mare de a deveni fumători, de a fi diagnosticaţi cu astm şi de a avea o sănătate mintală precară, conform unei analize recente, relatează miercuri agenția de știri DPA/PA Media, citată de Agerpres.

Cea mai amplă analiză globală privind vapatul în rândul tinerilor, realizată în Marea Britanie, a descoperit dovezi „consistente” conform cărora copiii şi adolescenţii care vapează sunt de trei ori mai predispuşi să devină fumători.

Studiul a subliniat, de asemenea, legăturile dintre vapat şi creşterea riscului de boli respiratorii şi abuz de substanţe, inclusiv consum de alcool şi marijuana.

Experţi de la Universitatea din York şi de la London School of Hygiene and Tropical Medicine (LSHTM) au analizat toate datele disponibile privind vapatul în rândul tinerilor – o metodă cunoscută sub numele de analiză tip umbrelă.

Aceasta a inclus 56 de treceri în revistă a 384 de studii. Aproximativ 21 dintre acestea au analizat utilizarea ţigărilor electronice în rândul tinerilor şi riscul ulterior al acestora de a deveni fumători.

Nu numai că utilizatorii de ţigări electronice erau mai predispuşi să fumeze mai târziu în viaţă, dar erau şi mai predispuşi să fumeze mai frecvent şi mai intens, au notat experţii.

Cercetătorii au analizat, de asemenea, problemele respiratorii asociate utilizării dispozitivelor de vapat în rândul tinerilor. Datele au sugerat un risc crescut în rândul tinerilor care vapează de a dezvolta astm sau de a se confrunta cu o înrăutăţire a simptomelor de astm.

Alte efecte nocive asociate utilizării dispozitivelor de vapat în rândul tinerilor au inclus pneumonie, bronşită, un număr redus de spermatozoizi, ameţeli, dureri de cap şi migrene.

Totodată, a fost identificată o legătură între depresie şi gândurile suicidare în rândul tinerilor care vapau.

Autorii studiului au scris în jurnalul ştiinţific Tobacco Control că datele disponibile „au indicat în mod constant o asociere semnificativă între utilizarea ţigărilor electronice şi fumatul ulterior în rândul tinerilor”.

Specialiştii au notat că este dificil de „dedus cauzalitatea” în urma analizei lor, însă au precizat că „asocierile puternice repetate în studiile prospective de cohortă sunt în concordanţă cu o relaţie cauzală”.

Su Golder, profesor asociat în ştiinţe ale sănătăţii la Universitatea din York, a declarat: „Consecvenţa dovezilor este frapantă. În mai multe studii, tinerii care utilizează ţigări electronice prezintă un risc mai mare de a fuma în viitor. Aceste constatări susţin măsuri de sănătate publică mai solide pentru a proteja adolescenţii de riscurile asociate vapatului”.

Greg Hartwell, profesor asistent clinic la LSHTM, a declarat: „Am descoperit dovezi consistente cu privire la tranziţia către fumat, care, bineînţeles, la rândul ei, deschide calea către multitudinea de daune provocate de ţigările convenţionale”.

„Aşa cum afirmă medicul-şef al guvernului britanic, comercializarea ţigărilor electronice către copii este întotdeauna inacceptabilă, iar analiza noastră arată exact de ce restricţiile suplimentare în industria tutunului, care controlează piaţa vapatului, sunt atât de importante”, a spus Hartwell.

Rebecca Glover, autoarea principală a studiului, profesor asistent la LSHTM, a adăugat: „Vapatul are un impact negativ asupra sănătăţii tinerilor la nivel global şi pare să fie o poartă de acces către alte substanţe. Studiul nostru oferă cele mai puternice dovezi de până acum conform cărora tinerii la nivel global se confruntă cu o gamă serioasă de daune fizice şi psihologice din cauza vapatului şi prezintă un risc mai mare de tranziţie către fumat”.

În iunie, interdicţia privind dispozitivele de vapat de unică folosinţă a fost introdusă în Regatul Unit în încercarea de a limita utilizarea acestora în rândul tinerilor. Represiunea în faţa dispozitivelor de vapat de unică folosinţă face ilegală comercializarea acestora de către orice retailer. Interdicţia se aplică atât vânzărilor online, cât şi magazinelor fizice din Anglia, Scoţia, Ţara Galilor şi Irlanda de Nord, şi vizează toate dispozitivele de vapat de unică folosinţă, indiferent dacă acestea conţin sau nu nicotină. Comercianţii cu amănuntul au în continuare permisiunea de a vinde dispozitive de vapat reutilizabile.

Comentând studiul, Jamie Strachan, director de operaţiuni la retailerul de dispozitive de vapat VPZ, a declarat: „Vapatul este destinat exclusiv fumătorilor adulţi existenţi, drept o alternativă mai puţin dăunătoare la tutunul combustibil. Nu ar trebui niciodată comercializat, vândut sau utilizat de copii şi nefumători”.

„VPZ susţine o reglementare strictă care împiedică persoanele sub 18 ani să obţină produse de vapat”, a adăugat el.

James Murphy, directorul departamentului de ştiinţă şi cercetare al British American Tobacco (BAT), a declarat: „Există puţine dovezi că vapatul este o poartă de acces către fumat. De fapt, a ajutat milioane de adulţi să renunţe la ţigări. Deşi nu este lipsit de riscuri, experţii sunt de acord că prezintă doar o fracţiune din riscurile fumatului”.

„O reglementare inteligentă, care oferă adulţilor acces la alternative mai bune, aplicând în acelaşi timp standarde înalte şi prevenind consumul de către minori, este vitală pentru atingerea obiectivului Regatului Unit de eliminare a fumatului”, a precizat Murphy.