Actorul George Clooney, mega-donator al Partidului Democrat, publică un editorial în NYT prin care îi cere lui Biden să se retragă din cursa prezidențială: „Îl iubesc și îl consider un prieten. Este vorba despre vârstă. Nimic mai mult”

George Clooney, star de la Hollywood și mega-donator al Partidului Democrat, i-a cerut lui Joe Biden să renunțe la cursa pentru alegerile prezidențiale din 2024, relatează Sky News.

Într-un editorial pentru The New York Times, Clooney, autointitulat „democrat pe viață”, a declarat: „Îl iubesc pe Joe Biden. Ca senator. Ca vicepreședinte și ca președinte. Îl consider un prieten și cred în el.

„Cred în aracterul său. Cred în morala lui. În ultimii patru ani, el a câștigat multe dintre bătăliile cu care s-a confruntat.

„Dar singura bătălie pe care nu o poate câștiga este lupta împotriva timpului.”

Eforturile de realegere ale lui Biden au fost supuse unei examinări intense de la o prestație dezastruoasă într-o dezbatere cu Trump luna trecută.

Președintele, în vârstă de 81 de ani, a rezistat până acum apelurilor de a se retrage, inclusiv din partea unora din propriul său partid, spunând că este „ferm angajat” să rămână în cursă – și îndemnându-i pe colegii săi democrați să pună dezbaterea la o parte.

Dar Clooney a scris: „Este vorba despre vârstă. Nimic mai mult. Dar, de asemenea, nimic care poate fi inversat. Nu vom câștiga în noiembrie cu acest președinte”.

El a adăugat că după dezbatere „barajul s-a rupt”.

„Putem să ne ascundem capul în nisip și să ne rugăm pentru un miracol în noiembrie, sau putem spune adevărul”.

El a recunoscut că schimbarea candidatului cu atât de puțin timp înainte de alegerile din noiembrie ar fi „murdară”, dar a susținut că aceasta ar „anima partidul nostru și ar trezi alegătorii care, cu mult înainte de dezbaterea din iunie, se retrăseseră deja”.

Articolul a fost intitulat: „Îl iubesc pe Joe Biden. Dar avem nevoie de un nou candidat”, și se încheia spunând că Biden a fost un „erou” pentru că l-a învins pe Trump în alegerile anterioare.

„El a salvat democrația în 2020. Avem nevoie de el să o facă din nou în 2024”, a spus Clooney.

Anterior, eforturile de realegere ale lui Biden au suferit un eșec semnificativ după ce unul dintre cei mai proeminenți și mai vechi aliați ai săi a refuzat să îl susțină.

Fosta președintă a Camerei Reprezentanților, Nancy Pelosi, nu și-a oferit sprijinul atunci când a fost întrebată dacă susține candidatura lui pentru un al doilea mandat la Casa Albă.

Pelosi a fost întrebată, în cadrul emisiunii Morning Joe de la MSNBC, dacă are sprijinul său pentru a fi capul de listă al Partidului Democrat.

Ea a răspuns: „Depinde de președinte să decidă dacă va candida. Îl încurajăm cu toții să ia această decizie, deoarece timpul se scurge”.

Întrebată dacă își dorește ca președintele să candideze, Pelosi a spus: „Vreau să facă ceea ce decide să facă, și asta e… așa stau lucrurile. Orice decide el, noi mergem cu el”.