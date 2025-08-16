G4Media.ro
Fundaşul Jules Kounde şi-a prelungit contractul cu FC Barcelona

Sursa foto: Captură video FC Barcelona

Sportz16 Aug • 26 vizualizări 0 comentarii

FC Barcelona a anunţat, vineri, într-un comunicat de presă, că i-a prelungit contractul fundaşului francez Jules Koundé până în iunie 2030, transmite News.ro.

Fundaşul dreapta în vârstă de 26 de ani şi-a prelungit astfel cu trei ani contractul cu gruparea blaugrana, după un sezon în care a câştigat şi Cupa Spaniei împotriva marii rivale Real Madrid, în care a marcat golul victoriei (3-2) în prelungiri (minutul 116).

După ce a venit de la Sevilla în 2022 ca fundaş central, internaţionalul francez a devenit un membru-cheie al echipei Barcelona, jucând pe flancul drept defensiv.

În 2024, a fost chiar cel mai utilizat jucător din lume, cu 70 de meciuri jucate (pentru echipa naţională şi club), înainte de a continua fără odihnă pe tot parcursul anului 2025, având peste 100 de apariţii consecutive între noiembrie 2023 şi aprilie 2025.

Tags:
