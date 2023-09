George Clooney îşi vinde vila de pe Lacul Como: costă aproximativ 100 de milioane de euro / Actorul a cumpărat-o cu 10 milioane de euro de la familia Heinz

Actorul George Clooney a scos la vânzare vila de pe Lacul Como pe care o deţine de 21 de ani, relatează News.ro, care citează revista People.

Vila Oleandra, deţinută de actorul în vârstă de 62 de ani, este în prezent scoasă la vânzare, potrivit săptămânalului italian Oggi. Miercuri, agentul imobiliar Yasemin Baysal, de la Engel & Volkers din Como, a declarat pentru publicaţie că, în ciuda zvonurilor anterioare privind vânzarea, „de data aceasta este adevărat” şi a continuat să dezvăluie că o agenţie din Milano, pe care nu a vrut să o numească, se ocupă de vânzare.

O sursă locală italiană a declarat pentru People că vestea vânzării este „reală”.

Estimările privind preţul proprietăţii deţinute de actor – care s-a căsătorit cu avocata Amal Clooney în 2014 şi a devenit tatăl gemenilor Alexander şi Ella în iunie 2017 – sunt în prezent de până la 100 de milioane de dolari.

Actorul ar fi cumpărat Villa Oleandra de la familia Heinz în 2002 pentru aproximativ 10 milioane de dolari, potrivit The Washington Post, care a relatat că sosirea starului la Lacul Como a dus la un boom imobiliar în care preţurile solicitate s-au dublat, potrivit primarului din Laglio.

Ulterior, Clooney a cumpărat o proprietate adiacentă, făcând din aceasta „una dintre cele mai mari case private din zonă”, potrivitThe Wall Street Journal . Valoarea vilei cu 25 de camere a fost estimată la peste 100 de milioane de dolari în 2022, potrivit publicaţiei.

Lacul Como este special pentru actor la nivel personal: acolo, în 2013, a întâlnit-o pentru prima dată pe soţia sa Amal, în vârstă de 45 de ani, după cum a dezvăluit într-un interviu acordat în 2017 publicaţiei The Hollywood Reporter. La acea vreme, Amal s-a alăturat unei cine între prieteni, în timp ce trecea prin Lacul Como în drum spre Cannes, Franţa. „Mi s-a părut frumoasă, mi s-a părut amuzantă şi evident inteligentă”, a declarat el pentru THR.

Într-un episod din 2018 al emisiunii lui David Letterman de pe Netflix, My Next Guest Needs No Introduction, George şi-a amintit de prima lor întâlnire. „Am primit un telefon de la agentul meu care mi-a spus: „Am întâlnit-o pe această femeie care va veni la tine acasă, cu care te vei căsători””, a spus el. Cuplul avea să se căsătorească în 2014, în staţiunea Aman Canal Grande din Veneţia.

George a mai găzduit anterior mulţi prieteni celebri la vilă de-a lungul anilor.

În 2004, distribuţia filmului Ocean’s Twelve, în care juca George, a vizitat vila. Apoi, în 2018, Jennifer Aniston a stat la proprietate în timp ce filma comedia Murder Mystery. Emily Blunt şi John Krasinkski s-au căsătorit acolo în 2010. Krasinski a dezvăluit pentru Elle în 2016 cum George a oferit proprietatea sa cuplului: „Abia la a patra întrebare am spus da. Pentru că de primele trei ori m-am gândit, nu se poate să fie serios”, a spus el.

George Clooney a jucat un rol în ajutorarea regiunii atunci când aceasta a fost afectată de ploi abundente şi alunecări de teren în vara anului 2021. La vremea respectivă, 60 de locuitori au fost evacuaţi, potrivit Evening Standard. George a continuat să ajute rezidenţii. „Este mult mai rău decât am crezut. Am vorbit cu primarul – va fi mult de lucru, va fi nevoie de milioane de dolari, dar acest oraş este puternic. Va reacţiona şi se va întoarce mai puternic decât înainte. Acesta este un oraş foarte rezistent”, spunea actorul.

Într-un interviu acordat cotidianului britanic Times, primarul local, Roberto Pozzi, a declarat că actorul „a venit direct la primărie pentru a vedea ce s-a întâmplat şi am făcut o estimare a pagubelor”.

În 2019, George a făcut echipă cu organizaţia de strângere de fonduri Omaze pentru un concurs în cadrul căruia un cuplu norocos ar putea să-i întâlnească pe soţii Clooney la vila lor. Donaţiile strânse în urma campaniei au fost în beneficiul Fundaţiei Clooney pentru Justiţie, iar pachetul a inclus un prânz cu George şi Amal, un bilet de avion dus-întors şi cazare la un hotel de 4 stele. Într-un mesaj scris, actorul a spus în numele campaniei: „Imaginaţi-vă: Tu şi Amal, cu vinul în mână discutând despre subiecte de actualitate în timp ce soţul ei serveşte liniştit prânzul”.

Soţii Clooney au, de asemenea, diverse alte proprietăţi în întreaga lume, inclusiv în Franţa, Marea Britanie şi în Los Angeles.