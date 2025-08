Ministrul Mediului: Romsilva are nevoie de oameni care să facă muncă pe teren, dar nu avem nevoie de 90 de directori, de zeci de contabili, de zeci şi zeci de oameni care să facă muncă de HR / Ce spune despre actul de reorganizare a Romsilva

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că proiectul privind reorganizarea Regiei Autonome a Pădurilor Romsilva va fi „bullet proof”, ea anunţând că zeci de specialişti în domeniul juridic sunt consultaţi în ceea ce priveşte actul normativ privind reorganizarea instituţiei, tocmai pentru ca acesta să nu poată fi atacat cu succes în instanţă, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Diana Buzoianu anunţă că se va organiza o dezbatere publică „transparent făcută” pe tema reorganizării Regiei Pădurilor Romsilva, tocmai pentru ca deciziile luate cu privire la această instituţie să nu poată fi atacate.

„Eu îmi dau seama că această Hotărâre de Guvern, toată lumea este cu ochii pe ea, poate dacă are o hibă, ceva, care ar putea să fie, la un moment dat, atacat. Se uită zeci de avocaţi pe ea, vreau să le transmit tuturor celor care se gândesc că o vor ataca în instanţă şi va pica, zeci de avocaţi se uită pe ea şi va fi bullet proof. Nu am de unde să fiu sigură, dar având în vedere la câţi oameni, câţi jurişti, câţi avocaţi se uită pe ea, am oarecare încredere fermă, aşa că nu o să se poată întâmpla nimic”, a afirmat ministrul Mediului duminică, la Digi 24.

Ministrul Mediului a amintit că, în 2021 şi 2022 direcţii silvice care au raportat pierderi de 70 de milioane lei şi-au acordat premii de performanţă în cuantum de 25 de milioane de lei.

„Chiar şi în contractul colectiv de muncă, cel care stabileşte cum sunt alocate premiile acestea, scrie că sunt alocate individual şi în funcţie de nişte criterii de performanţă, care nu au fost arătate Corpului de Control aceste analize de performanţă”, a mai declarat Buzoianu.

Ea a subliniat că în ţară sunt direcţii cu venituri pentru personal propriu de trei ori mai mari decât cifra de afaceri, un exemplu în acest sens fiind direcţia silvică de la Constanţa.

Întrebată dacă directorii care nu vor fi pe funcţii vor pleca din regie, ea a răspuns că se pot angaja în regie, pe alte funcţii.

„Romsilva are nevoie de oameni care să facă muncă pe teren, dar nu avem nevoie de 90 de directori, de zeci de contabili, de zeci şi zeci de oameni care să facă muncă de HR. Dacă nu există nevoie reală de aceşti oameni, întrebarea este de ce au existat aceste posturi?”, a mai spus Diana Buzoianu.

Corpul de Control al Ministerului Mediului a finalizat verificările la Romsilva şi a constatat pierderi financiare masive, prime nejustificate în direcţii cu pierderi financiare, fonduri speciale gestionate defectuos, dar şi suspiciuni de corupţie. În perioada 2023–2024, profitul brut s-a prăbuşit cu peste 83%, a relevat controlul, multe dintre direcţii având pierderi constante. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a trimis raportul la Parchetul General.