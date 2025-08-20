G4Media.ro
Peste 10 milioane euro din fonduri europene în Regiunea Centru, pentru dezvoltarea…

inovare start-up idei
Foto: 160719003 © Stuart Miles | Dreamstime.com

Peste 10 milioane euro din fonduri europene în Regiunea Centru, pentru dezvoltarea parteneriatelor dintre IMM-uri și organizațiile de cercetare-inovare

COHERO4EU20 Aug 0 comentarii

Autoritatea de Management pentru Programul „Regiunea Centru” 2021-2027 a lansat, miercuri, apelul de proiecte pentru dezvoltarea parteneriatelor dintre IMM-uri și organizațiile de cercetare-inovare, cu un buget total de aproape 10,4 milioane euro.

Acest apel de proiecte este de tip necompetitiv, cu depunere continuă și face parte din Prioritatea 1 – ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”- Obiectiv specific: 1.1. Dezvoltarea și sporirea capacităților de cercetare și inovare si adoptarea tehnologiilor avansate, avand o alocare totala de 10.389.054,12 euro, se arată într-un comunicat de presă al Agenției pentru Dezvoltare Regională (ADR) Centru.

Prin acest program se urmareste cresterea competitivitatii regionale prin sustinerea integrarii organizatiilor de CDI si a IMM-urilor din Regiunea Centru in structuri, parteneriate si consortii finantate din Programul Orizont Europa, prin intermediul: Intreprinderilor Comune, instituite prin Regulamentul Consiliului 2021/2085, Comunitatilor de Cunoastere si Inovare (KIC) ale EIT si Misiunile UE ale Programului Orizont Europa, in scopul cresterii competitivitatii Regiunii Centru.

Prin aceasta interventie ne propunem sa raspundem nevoii de integrare a ecosistemului regional de inovare in spatiul european de cercetare si inovare, prin sustinerea participarii IMM-urilor si organizatiilor de cercetare, dezvoltare si inovare din Regiunea Centru in proiecte finantate prin Programul Orizont Europa. Totodata, urmarim implicarea partenerilor romani din Regiunea Centru in activitatile retelelor europene de inovare. In acest sens, alocam peste 10 milioane de euro din Programul Regional Centru pentru cofinantarea beneficiarilor din regiune care au incheiat acorduri de grant in cadrul parteneriatelor institutionalizate ale Programului Orizont Europa, in cadrul Comunitatilor de Cunoastere si Inovare ale Institutului European de Inovare si Tehnologie (EIT), precum si pentru proiectele finantate in cadrul Misiunilor UE ale aceluiasi program, pentru care acordurile de grant au fost deja semnate.  Prin aceasta interventie, urmarim dezvoltarea conexiunilor si sinergiilor, crearea de retele intre intreprinderi, centre de cercetare-dezvoltare si institutii de invatamant superior, precum si integrarea acestora in retele europene de inovare si cunoastere, in corelare cu sectoarele de specializare inteligenta la nivel regional.” a declarat Simion Cretu, director general ADR Centru.

O cerere de finantare poate avea o valoare a asistentei financiare nerambursabile cuprinsa intre 25.000 euro si 300.000 euro. Cererile de finantare se vor depune exclusiv prin aplicatia electronica MySMIS2021/2021+, link: https://mysmis2021.gov.ro/.

