Geoană: Atacurile împotriva mea au fost pregătite „în înțelegerea Ciolacu – Ghiță Sebi” / Inițial am simțit stilul lui Petrov / Nu am nicio fermă de trolli / Cer instituțiilor statului să investigheze

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, a declarat, miercuri, într-un podcast realizat de Radu Andrei Tudor, că nu există ferme de troli pentru campania sa, lansând în schimb un atac la adresa liderului PSD Marcel Ciolacu. Geoană a susținut că atacurile împotriva sa au început din vară la postul România TV și au fost pregătite „în înțelegerea Ciolacu – Ghiță Sebi și evident că acest transfug protejat și la Belgrad și de ruși are împreună cu Ciolacu o înțelegere”.

„La domnul Ciolacu este evident că este o campanie mult mai organizată, structurată. Atacurile împotriva mea au început la România TV din iunie anul acesta, mult înainte de anunțul campaniei mele. Totul a fost pregătit metodic, o campanie de linșaj mediatic organizată din timp. Vizita la Moscova, Vanghelie, toate lucrurile pe care le vedem astăzi au fost pregătite de România TV, în înțelegerea Ciolacu – Ghiță Sebi și evident că acest transfug protejat și la Belgrad și de ruși are împreună cu Ciolacu o înțelegere. Incusiv înțelegerea Ciolacu – Simion este cumetrită de Sebastian Ghiță”, a afirmat Mircea Geoană.

„În cazul doamnei Lasconi, încă mai sper că a fost dezinformată. Nu este nimic adevărat. Nu îl cunosc pe omul ăsta (Tal Hanan, n.red), nu l-am întânit în viața mea, este efectiv o minciună gogonată, care cred în cazul doamnei Lasconi nu a fost cazul să fi știut că nu e adevărată și să o folosească în stil Sebastian Ghiță și Ciolacu. La Ciolacu este aproape strigător la cer cum poate să spună astfel de minciuni. Nu l-am întânit pe omul ăsta. Ce fermă de troli? Pentru cine lucrează? În orice caz nu pentru noi”, a spus Mircea Geoană despre scandalul Tal Hanan.

Geoană a susținut că, în schimb, există campanii, ferme de troli împotriva sa „și din Rusia, și din Tiraspol, și de la Belgrad, și din România”.

„Da, există așa ceva, dar nu-s asociate cu mine și nu-s legate de mine. Deci domnul Ciolacu ar face bine să înceteze cu acest tip de mârșăvii. Sunt efectiv minciuni. Și dacă în doamna Lasconi încă mai am o prezumție de inocență politică, să spun. Sper din inimă că i-a fost prezentat ceva ca fiind o dovadă. Nicio dovadă, nu m-am întâlnit, nu-l cunosc, nu știu cine este. La domnul Ciolacu este evident că este o campanie mult mai organizată, structurată. Atacurile împotriva mea au început la România TV din iunie anul acesta, mult înainte de anunțul campaniei mele. Totul a fost pregătit metodic, o campanie de linșaj mediatic organizată din timp. Vizita la Moscova, Vanghelie, toate lucrurile pe care le vedem astăzi au fost pregătite România TV, în înțelegerea Ciolacu – Ghiță Sebi și evident că acest transfug protejat și la Belgrad și de ruși are împreună cu Ciolacu o înțelegere. Incusiv înțelegerea Ciolacu -Simion este cumetrită de Sebastian Ghiță. Deci aici domnul Ciolacu trebuie să înțeleagă… Dacă la Lasconi mai am o… și sper să nu fie adevărat, să fi fost doar suficient de credulă ca să poată să-i prezinte cineva niște poze totalmente neconcludente, la Ciolacu este clar că este disperat. Singura lui variantă să câștige este să intre cu Simion în turul doi și încearcă din răsputeri, prin toate mijloacele, aruncând bani cu toptanul, făcând astfel de afirmații”, a continuat Mircea Geoană.

Acesta a adăugat că și el speră, „dacă există astfel de chestiuni, să le descopere instituțiile statului, să vadă cine sunt, dacă sunt, pentru cine lucrează”. „Pentru mine nu lucrează, nu-i cunosc, n-am treabă cu dânșii”, a încheiat Geoană.

Ulterior, invitat la Antena 3, Geoană a cerut instituțiilor statului “să investigheze dacă cineva se dedă la astfel de operațiuni” în România și a afirmat că Elena Lasconi i-a oferit lui Marcel Ciolacu “o trambulină” prin distribuirea acestor fotografii.

“Inițial am simțit stilul lui Petrov”, a comentat el, invocând “arsenalul unui profesionist în dezinformare”.

Geoană l-a acuzat pe premierul Ciolacu că a “asmuțit instituțiile statului împotriva unui contracandidat” și că “protejează afacerile lui Ghiță din România”. De asemenea, acesta a acuzat o „operațiune de hărțuire din partea statului fără precedent”.

În ceea ce privește declarația lui Remus Pricopie, rectorul SNSPA – care a scris miercuri pe Facebook: Să plătești, prin intermediari, cu peste 1 milion de dolari o fermă de boți este o ilegalitate – Mircea Geoană a afirmat:

“Lăsați-mă cu Pricopie. Să-și vadă de hărțuitorii lui din facultate. Cred că cineva i-a luat mințile acestui om”.

Întrebat dacă are un mesaj pentru Marcel Ciolacu, Mircea Geoană a spus: “În clipa în care depășești linia roșie poți să fi singur că în cele din urmă acea linie roșie va fi încălcată și de alții”.

Sebastian Ghiță, fondatorul RTV, a fugit în Serbia, în decembrie 2016, cu o zi înainte de a fi inculpat într-un dosar DNA. Autoritățile judiciare din Serbia au refuzat extrădarea lui Ghiță în România.

