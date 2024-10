Cum s-a umflat scandalul Tal Hanan / Ciolacu, Lasconi, ministrul Digitalizării, președintele AEP cer mai multor instituții să verifice fermele de troli care ar fi folosite în campania lui Geoană

Mircea Geoană, candidat independent la alegerile prezidențiale, se află în centrul unui nou scandal, care a izbucnit marți seara și s-a amplificat în primele ore ale zilei de miercuri. Candidata USR Elena Lasconi a publicat seara fotografii și l-a acuzat pe Geoană că s-a întâlnit la București cu Tal Hanan, șeful hackerilor acuzați că au manipulat alegeri în 30 de țări. Mircea Geoană a negat că l-ar cunoaște pe acesta. Miercuri dimineață, Tal Hanan a confirmat că a fost în România, dar a spus că nu discută despre clienți. În același timp, premierul Marcel Ciolacu și ministrul Digitalizării au ieșit cu acuzații publice că Mircea Geoană folosește în campanie ferme de troli. Liderul PSD a cerut Autorității Electorale Permanente să se sesizeze, în timp ce Elena Lasconi a ieșit cu o nouă declarație în care îi solicită premierului să sesizeze DNSC şi ANCOM.

Acest scandal a izbucnit după ce, în urmă cu trei săptămâni, Digi24.ro a prezentat imagini care ar arăta legătura dintre Mircea Geoană cu cei care s-ar afla în spatele unor site-uri fantomă care i-au atacat pe Nicolae Ciucă și Elena Lasconi.

În imaginile realizate de fotojurnalistul Inquam Photos, Octav Ganea, în momentul în care Mircea Geoană a oficializat candidatura la prezidențiale, apar două persoane, una legată de grupul de firme Sociallite și alta legată de Leo Media Consulting. Potrivit Digi24.ro, cele două firme se află în spatele site-urilor fantomă unpostasinslujbatarii.ro și elenausrescu.info care au răspândit atacuri la adresa lui Ciucă și Lasconi. În același timp, domeniul „mirceageoana.ro”, site-ul oficial al candidatului independent, a fost înregistrat în anul 2018 de Leo Media Consulting. În trecut, în acționariatul acestei companii s-a regăsit Ioana Mateș, președintele „Proiectul România 2030”, potrivit Digi24.ro. Detalii aici.

Cum s-a amplificat scandalul Tal Hanan:

Mircea Geoană a replicat, miercuri, printr-un atac la Marcel Ciolacu. Geoană a susținut că atacurile împotriva sa au început din vară la postul România TV și au fost pregătite „în înțelegerea Ciolacu – Ghiță Sebi și evident că acest transfug protejat și la Belgrad și de ruși are împreună cu Ciolacu o înțelegere”.

Elena Lasconi (USR) l-a acuzat marți seara pe Mircea Geoană că s-a întâlnit la București cu Tal Hanan, despre care a spus că a coordonat o rețea de hackeri care a manipulat alegerile în 30 de țări. Lasconi i-a adresat lui Geoană o întrebare în acest sens într-o emisiune la Antena 3.

Mircea Geoană a respins acuzația, a spus că nu îl cunoaște, după care a invocat Israelul, deși Lasconi nu menționase în întrebare faptul că Tal Hanan este israelian.

Ulterior, la doar câteva minute, Elena Lasconi a publicat pe Facebook două fotografii: una cu Tal Hanan în fața sediului Institutului Aspen din București (un ONG fondat de Geoană) și alta cu Mircea Geoană și o colaboratoare ieșind din sediu. Geoană a reacționat în direct la Antena 3 și a spus încă o dată că ”nu l-am întâlnit niciodată pe acest om”. Detalii aici.

Miercuri dimineață, staff-ul lui Mircea Geoană a transmis presei un comunicat în care susține că „Elena Lasconi a fost intoxicată și a distribuit fără discernământ un fake-news grosolan” și că Mircea Geoană este „ținta numărul unu a unei campanii agresive de discreditare”.

Contactat de Digi24.ro, Tal Hanan a confirmat miercuri că a fost în România, dar a spus că nu discută despre clienții săi. „Confirm că am fost în România în vacanță. Este o țară minunată, cu oameni minunați. M-am întâlnit și am vorbit cu oameni, dar nu discutăm despre clienți”, a spus Tal Hanan în discuția cu reporterii Digi24.ro, întrebat dacă s-a întâlnit cu Mircea Geoană sau dacă lucrează cu candidatul independent în contextul alegerilor prezidențiale.

Premierul Marcel Ciolacu a declarat miercuri că este cunoscut faptul că “într-o clădire există foarte multe servere” care ar fi “ferme de boți” pentru Mircea Geoană.

“Știam că într-o clădire există foarte multe servere. Ferme de boți pentru Geoană. Autoritatea Electorală Permanentă ar trebui sa se sesizeze. Am transmis și celor care se ocupa azi dimineață”, a spus candidatul PSD pentru alegerile prezidențiale, într-o discuție cu jurnaliștii. Marcel Ciolacu nu a prezentat nicio dovadă în sprijinul acuzațiilor sale.

Ulterior, preşedintele AEP, Toni Greblă, a declarat la Digi24 că nu a primit nicio solicitare oficială cu privire la activitatea unei ferme de troli. „Nu am primit nicio solicitare oficială cu privire la activitatea unei ferme de boţi sau ceva similar, am văzut ceea ce se discută în spaţiul public în ultimele ore. AEP are atribuţii în ceea ce priveşte desfăşurarea campaniei electorale, în cazul de faţă, eventual în privinţa cheltuielilor efectuate de competitorii politici pentru a-şi promova în variate forme programul politic”, a spus Toni Greblă, citat de News.ro.

Preşedintele AEP a precizat că a luat legătura deja cu alte instituţii care sunt implicate şi ele în combaterea unor asemenea practici.

„Aşteptăm mai multe informaţii cu privire la ceea ce şi unde se pot întâmpla astfel de lucruri şi vom verifica, în ceea ce priveşte AEP, în special cheltuielile făcute de competorii politici. Pentru a verifica activitatea pe care competitorii politici o desfăşoară în campaniile electorale, există o competiţie partajată, mă refer în primul rând la birourile electorale, pe diverse trepte de ierarhizare a acestora, de asemenea, activităţi similare poate să desfăşoare Ministerul de Interne, Autoritatea pentru Digitalizarea României, servicii specializate ale SRI, dacă există suspiciuni că acestea afectează siguranţa naţională”, a explicat el.

Preşedinta USR, Elena Lasconi, i-a cerut miercuri premierului Marcel Ciolacu să sesizeze DNSC şi ANCOM, pentru a opri fermele de troli şi a verifica felul în care Mircea Geoană îşi desfăşoară campania în online, ea arătând că nu trebuie să închidem ochii sau să spunem că e ceva minor. Lasconi mai afirmă că, atât timp cât există informaţii care arată că unul dintre candidaţi, Mircea Geoană, lucrează cu un personaj extrem de controversat la nivel internaţional – Tal Hanan – este momentul să ne uităm atent la cum se duc aceste războaie pe social media. Detalii aici.

Ministrul Digitalizării, Bogdan Ivan, a declarat miercuri că au fost primite o serie de solicitări din partea unor persoane fizice legate de folosirea unor instrumente care contravin regulilor și standardele platformelor de socializare în cazul candidatului la alegerile prezidențiale Mircea Geoană.

Potrivit acestuia, este vorba de “persoane fizice care au solicitat să fie verificat dacă respectivele conturi asociate campaniei unui candidat la funcția de președinte al României folosește instrumente care contravin a tot ceea ce înseamnă regulile și standardele platformelor de socializare”. “Colegii mei m-au informat că este vorba despre solicitări referitoare la candidatul Mircea Geoană”, a adăugat el. Aceste sesizări au fost transmise către Meta (Facebook) și TikTok, care vor trebui să stabilească dacă din punct de vedere tehnic există astfel de conturi false care să promoveze un anumit candidat sau altul, a continuat ministrul.

“Să folosești NATO sau ASPEN în campania electorală este neetic. Să plagiezi un discurs electoral sau să minți în direct este o prostie. Să plătești, prin intermediari, cu peste 1 milion de dolari o fermă de boți este o ilegalitate”, a scris miercuri pe pagina sa de Facebook rectorul SNSPA, Remus Pricopie. Acesta nu a făcut nicio referire la Mircea Geoană, dar a făcut trimitere la o postare pe care a publicat-o în această vară: “PS: Despre „Follow the money!” am vorbit și pe 23 iulie 2024”. În acel mesaj, Remus Pricopie scria că pe Mircea Geoană “pare că îl deranjează întrebările despre banii de campanie, colectați din poziția de Secretar General Adjunct al NATO”.