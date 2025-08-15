WatchDog.MD: Mașinăria de propagandă a Kremlinului țintește alegerile din Moldova / Rețea de 910 conturi demascată pe rețelele sociale / George Simion și Călin Georgescu, printre cei mai citați politicieni de către propaganda pro-rusă

Comunitatea „WatchDog.MD” dezvăluie operațiunea de influențare pro-rusă înaintea scrutinului parlamentar, implicând politicieni, Biserica Ortodoxă și inteligența artificială.

Cu mai puțin de o lună înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie, Republica Moldova este ținta unei ample operațiuni de propagandă orchestrată de Kremlin, cu scopul de a influența opinia publică și rezultatul scrutinului, avertizează comunitatea „WatchDog.MD”.

Aceasta a identificat o rețea vastă, de 910 conturi active pe platforme precum YouTube, TikTok, Facebook, Instagram și Threads, toate diseminând narative pro-rusești și atacând valorile europene.

Potrivit WatchDog.MD, un rol special în cadrul rețelei îl are Biserica Ortodoxă din Moldova (Mitropolia Moldovei), afiliată Patriarhiei Ruse.

Rețeaua de propagandă a utilizat imaginea bisericii în diseminarea mesajelor împotriva valorilor europene și a comunității LGBT. Cea mai promovată față bisericească de către rețea a fost Episcopul de Bălți și Fălești, Marchel, cunoscut pentru poziția sa pro-Kremlin și susținerea politicienilor pro-ruși.

”Rețeaua de propagandă a recurs și la utilizarea în masă a clipurilor și pozelor generate de inteligența artificială. În cazul Victoriei Furtună, rețeaua a creat o serie de clipuri cu avatare ce ar promova mesaje de susținere față de fosta procuroare anticorupție și partidul pe care îl conduce. Scopul unor astfel de clipuri este creeze aparența că Furtună ar avea susținere populară în rândul cetățenilor.

Cele 910 conturi identificate până în prezent reprezintă doar un segment dintr-o rețea mult mai extinsă. Aceasta poate ajunge la zeci de mii de entități folosite pentru operațiuni similare în alte state europene, inclusiv România”, precizează organizația.

Astfel, pe următoarele platforme WatchDog.MD a identificat:

TikTok – 392 conturi;

YouTube – 51 conturi;

Instagram – 137 conturi;

Facebook – 290 conturi și 10 pagini;

Threads – 30 de conturi.

Rețeaua identificată de către WatchDog.MD include:

512 postaci (persoane care activează online în mod coordonat, utilizând o identitate falsă);

329 de conturi inautentice (cyborgi, profile care combină activitatea automată cu cea umană);

58 boți;

10 pagini pe Facebook.

Totodată, rețeaua de propagandă a avut rolul de a amplifica mesajele manipulatorii ale politicienilor și partidelor pro-ruse din Moldova. Astfel, printre cei mai citați politicieni de rețea au fost: