Ieșirile în oraș în timpul week-end-ului pot cauza apnee în somn / De ce afecțiunea este subestimată

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Nopțile târzii, consumul de alcool și fumatul în week-end ar putea face mai mult decât să ruineze diminețile de luni. Cercetătorii de la Universitatea Flinders avertizează că aceste obiceiuri ar putea declanșa o problemă de somn nou identificată, numită „apnee socială”, prezintă Earth.com.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Publicat în American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine, studiul descrie apneea socială ca o creștere bruscă a severității apneei obstructive în somn (AOS) în week-end, cauzată de schimbările în stilul de viață și de tiparele de somn neregulate.

Apneea în somn este subestimată

Cercetarea a analizat date de la peste 70.000 de persoane din întreaga lume, folosind un senzor de somn validat, care se așează sub saltea. Acest dispozitiv, aprobat de FDA, măsoară cu precizie indicele de apnee-hipopnee (IAH) și durata somnului.

„Apneea în somn este deja o problemă majoră de sănătate publică, dar descoperirile noastre sugerează că impactul său real ar putea fi subestimat”, a declarat autorul principal, dr. Lucia Pinilla.

„Majoritatea testelor clinice de diagnostic se fac într-o singură noapte, de obicei în timpul săptămânii, omițând efectul de week-end pe care noi îl numim acum apnee socială”.

Obiceiurile de week-end și apneea socială

Dr. Pinilla explică faptul că creșterea tulburărilor de respirație în timpul somnului din weekend ar putea ridica riscurile de boli de inimă, depresie, demență și accidente legate de oboseală.

Participanții au avut cu 18% mai multe șanse de a avea AOS moderată până la severă sâmbăta, comparativ cu miercurea. Bărbații au avut un risc cu 21% mai mare, în timp ce femeile au înregistrat o creștere de 9%. Adulții mai tineri, sub 60 de ani, s-au confruntat cu un risc cu 24% mai mare, comparativ cu 7% la cei peste 60 de ani.

Somnul de „recuperare” din week-end, de cel puțin 45 de minute, a crescut șansele de apariție a AOS în weekend cu 47%, în timp ce decalajul de somn social de 60 de minute sau mai mult l-a crescut cu 38%.

Danny Eckert, profesor la Universitatea Flinders, afirmă că acest studiu este primul în care cercetătorii au găsit dovezi că AOS se agravează în weekend, comparativ cu zilele lucrătoare.

„Nu știm încă exact de ce, dar consumul de alcool, somnul mai ușor și utilizarea mai puțin consecventă a terapiilor pentru AOS joacă probabil un rol.”

Anotimpurile pot agrava simptomele

Dr. Bastien Lechat, autorul principal al unui studiu înrudit publicat în Communications Medicine, spune că schimbările sezoniere ar putea declanșa fluctuații similare ale AOS.

„AOS tinde să fie mai gravă în timpul verii și al iernii, cu o severitate crescută cu 8-19% în comparație cu primăvara și toamna”, a spus dr. Lechat.

„Această creștere sezonieră este parțial explicată de temperaturile mai ridicate, care perturbă somnul și duc la etape de somn mai ușor, asociate cu o AOS mai gravă. Iarna, somnul mai lung și orele de trezire mai târzii cresc timpul petrecut în somnul REM, care este, de asemenea, legat de evenimente de apnee mai frecvente.”

Aceste descoperiri reflectă modelul de weekend și subliniază faptul că atât factorii sociali, cât și cei de mediu influențează apneea obstructivă în somn.

De ce contează schimbările din week-end

Studiul a arătat că nivelurile indicelui de apnee-hipopnee au fost, în medie, cu 6% mai mari în weekend, echivalentul a aproape unui eveniment de apnee în plus pe oră la nivel de grup.

Tiparele de somn neregulate au fost puternic legate de acest efect. Persoanele cu programe de somn consecvente nu au prezentat o creștere semnificativă în weekend.

Deoarece AOS este adesea mai gravă în timpul somnului REM, prelungirea somnului în week-end poate extinde etapele REM, intensificând simptomele.

Astfel de tipare ar putea avea costuri majore pentru sănătatea publică. Chiar și mici creșteri ale severității AOS pot afecta semnificativ starea de bine și cheltuielile medicale.

Testele ar putea rata apneea socială

Profesorul Eckert avertizează că bazarea pe un singur studiu de somn de o noapte poate duce la subdiagnosticare sau la o clasificare greșită. Testarea pentru AOS se face de obicei în timpul săptămânii, trecând cu vederea variabilitatea din weekend.

Din punct de vedere istoric, aderența la tratamentul pentru AOS a fost măsurată pe parcursul a cinci nopți pe săptămână, permițând o utilizare mai redusă în weekend. Descoperirile sugerează că utilizarea inconsecventă a terapiei în weekend ar putea fi un factor-cheie al apneei sociale.

Pentru a reduce creșterile din week-end, profesorul Eckert recomandă menținerea unui program de somn constant. „Încercați să mențineți același program de somn pe tot parcursul săptămânii și al weekendului, asigurându-vă că dormiți cele 7-9 ore recomandate pe noapte.”

„Păstrarea unei ore fixe de trezire și utilizarea terapiei prescrise pentru AOS, chiar și în weekend, și mersul la culcare atunci când vă simțiți somnoros vă vor ajuta să vă asigurați că aveți un somn odihnitor, ceea ce poate contribui la combaterea creșterii apneei în somn din weekend”.

Înțelegerea AOS și a impactului său

AOS afectează aproximativ un miliard de oameni la nivel mondial și este cauzată de colapsul repetat al căilor respiratorii în timpul somnului. Netratată, crește riscul de boli de inimă, diabet, declin cognitiv, depresie și chiar moarte.

Persoanele preocupate de somnul lor ar trebui să se consulte cu medicul lor pentru o evaluare. Studiul confirmă că apneea socială este un fenomen global, cu creșteri constante ale severității AOS în weekend, în diferite țări și climate.