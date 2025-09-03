GALERIE FOTO Președintele Nicușor Dan, cu trei miniștri din Guvernul Bolojan, lopeți și panglici tricolore la Centrala Nucleară de la Cernavodă / Au marcat demararea lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unităţii 1

Președintele Nicușor Dan a fost, împreună cu trei miniștri din Guvernul Bolojan, la Centrala Nuclearelectrică de la Cernavodă, cu prilejul demarării lucrărilor la proiectul de retehnologizare a Unităţii 1. Miniștri care l-au însoțit pe Nicușor Dan au fost Bogdan Ivan (Energie), Diana Buzoianu (Mediu) și Oana Țoiu (Externe). Cei patru au fost surprinși de fotoreporterul George Călin de la Inquam Photos.