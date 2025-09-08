G4Media.ro
Furnizarea apei calde, sistată până miercuri către aproape 600 de imobile din…

Sursa foto: Ilona Andrei / G4Media

Furnizarea apei calde, sistată până miercuri către aproape 600 de imobile din București pentru lucrări la sistemul de termoficare

8 Sep

Furnizarea apei calde se sistează către Spitalul Fundeni şi aproape 600 de imobile pentru lucrări de înlocuire, modernizare şi reparaţii pe conductele reţelei termice, în mai multe zone din Capitală, transmite Agerpres.

Potrivit unui comunicat al Termoenergetica transmis luni, în zona Parcului Plumbuita şi a şoselei Fundeni din Sectorul 2 se vor executa lucrări de reparaţie a conductelor ce impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către Spitalul Fundeni şi 21 de puncte termice (337 de blocuri), de luni dimineaţă, până miercuri, ora 23:00.

Furnizarea apei calde către şase imobile a fost oprită, de luni dimineaţă până vineri, ora 23:00, pentru lucrări de reparaţie a conductelor pe Splaiul Unirii din Sectorul 3.

Pe Aleea Covasna din Sectorul 4, se vor face lucrări de reparaţie a conductelor ce impun sistarea furnizării agentului termic pentru apă caldă către trei puncte termice (44 de blocuri), de marţi, ora 09:00, până vineri, ora 20:00.

Furnizarea apei calde a fost oprită către trei puncte termice (65 de blocuri), de luni dimineaţă până joi, ora 23:00, pentru lucrări de reparaţie a conductelor pe Calea Rahovei din Sectorul 5.

Pe strada Moineşti din Sectorul 6, se vor realiza lucrări de reparaţie a conductelor, care impun sistarea furnizării agentului termic către punctul termic „12 Liniei” (11 blocuri), de luni dimineaţă până miercuri, ora 23:00.

În perimetrul cuprins între Calea Crângaşi, străzile G.M. Zamfirescu, Portăreşti, N. Filimon, Calea Giuleşti, strada Alizeului, şoseaua Orhideelor, bulevardul Regiei şi Splaiul Independenţei din Sectorul 6, firma Elsaco va executa lucrări pentru modernizarea reţelelor termice primare a Municipiului Bucureşti, cuprinse în cadrul POIM. Vor fi efectuate de către echipele companiei lucrări de reparaţie a unor conducte. Intervenţiile au impus oprirea furnizării apei calde către nouă puncte termice (75 de blocuri şi imobile şi trei obiective industriale), de luni dimineaţă până vineri, ora 23:00.

Furnizarea apei calde către două puncte termice (48 de blocuri şi un agent economic) va fi oprită, de joi, ora 09:00, până vineri, ora 23:00, pentru lucrări pe strada Valea Călugărească din Sectorul 6.

Dispeceratele Companiei Municipale Termoenergetica Bucureşti şi echipele de intervenţie lucrează în regim permanent pentru soluţionarea problemelor apărute.

Termenele iniţiale de repunere în funcţiune a sistemului de termoficare sunt estimate înainte de deschiderea şantierelor şi decopertarea galeriilor. Finalizarea lucrărilor depinde de complexitatea acestora, care este în directă legătură cu starea de degradare a conductelor. Clienţii au la dispoziţie informaţii prin mesajele preînregistrate la numărul de telefon 031.9442 sau alte detalii la 0800.820.002, precum şi prin aplicaţia Termoalert.

